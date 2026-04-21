गुड न्यूज देने के बाद पहली बार दिखे रणवीर सिंह, ‘बाबा’ सुनकर दिया क्यूट रिएक्शन, Video वायरल

Ranveer Singh First Glimpse: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. इस गुड न्यूज के सामने आने के बाद एक्टर पहली बार फैंस के बीच पहुंचे. इस दौरान जब फैंस ने उन्हें बधाई दी, तो एक्टर ने जबरदस्त रिएक्शन दिया.
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Ranveer Singh First Glimpse: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों दोहरी खुशी का आनंद ले रहे हैं. एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके घर एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है. रणवीर सिंह दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर ने अपने फैंस को यह गुड न्यूज दी थी. इस बीच एक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें देखकर फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. इन बधाइयों पर अब रणवीर सिंह का रिएक्शन सामने आया है.
रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जहां रणवीर मुंबई में स्पॉट हुए हैं. इस दौरान रणवीर ब्लू कलर की जींस और रेड कलर की टी-शर्ट पहने नजर आए. यह रणवीर के ही प्रोटीन ब्रांड वाली टी-शर्ट थी. भारी-भरकम सुरक्षा के बीच एक्टर जैसे ही एक बिल्डिंग से बाहर आए, तो फैंस की भीड़ उन्हें देखकर उत्साहित हो गई. वहां मौजूद फैंस और पैपराजी को हाथ हिलाकर एक्टर ने अभिवादन किया. इस दौरान जैसे ही एक्टर अपनी कार में बैठने लगे, तो फैंस ने चिल्लाकर कहा, 'बाबा, बाबा, बधाई हो, बधाई हो.' यह सुनते ही एक्टर मुस्कुराने लगे और सभी का हाथ हिलाकर शुक्रिया किया.
| Ranveer Singh spotted today pic.twitter.com/IRXpKwLhIf
Ranveer Singh TBT (Ranveertbt) April 21, 2026
बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने फैंस को दूसरी बार पैरेंट्स बनने की गुड न्यूज दी थी. दीपिका ने अपनी बेटी दुआ की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही थीं और उस पर दो गुलाबी लाइनें दिख रही थीं. इससे पता चलता है कि दीपिका का दूसरी बार टेस्ट पॉजिटिव आया है.
उन्होंने रणवीर के साथ एक संयुक्त पोस्ट में यह तस्वीर शेयर की और कैप्शन में दो 'बुरी नजर' वाले इमोजी लगाए. दीपिका और रणवीर ने साल 2018 में इटली में अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी की थी. साल 2024 में कपल ने बेटी दुआ का स्वागत किया था. अब कपल अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में है.
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