गुड न्यूज देने के बाद पहली बार दिखे रणवीर सिंह, ‘बाबा’ सुनकर दिया क्यूट रिएक्शन, Video वायरल

Ranveer Singh First Glimpse: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों दोहरी खुशी का आनंद ले रहे हैं. एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके घर एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है. रणवीर सिंह दूसरी बार पिता बनने वाले हैं. हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर ने अपने फैंस को यह गुड न्यूज दी थी. इस बीच एक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें देखकर फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. इन बधाइयों पर अब रणवीर सिंह का रिएक्शन सामने आया है.

दूसरी बार पिता बनने की खुशखबरी के बीच नजर आए एक्टर

रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जहां रणवीर मुंबई में स्पॉट हुए हैं. इस दौरान रणवीर ब्लू कलर की जींस और रेड कलर की टी-शर्ट पहने नजर आए. यह रणवीर के ही प्रोटीन ब्रांड वाली टी-शर्ट थी. भारी-भरकम सुरक्षा के बीच एक्टर जैसे ही एक बिल्डिंग से बाहर आए, तो फैंस की भीड़ उन्हें देखकर उत्साहित हो गई. वहां मौजूद फैंस और पैपराजी को हाथ हिलाकर एक्टर ने अभिवादन किया. इस दौरान जैसे ही एक्टर अपनी कार में बैठने लगे, तो फैंस ने चिल्लाकर कहा, 'बाबा, बाबा, बधाई हो, बधाई हो.' यह सुनते ही एक्टर मुस्कुराने लगे और सभी का हाथ हिलाकर शुक्रिया किया.

| Ranveer Singh spotted today pic.twitter.com/IRXpKwLhIf Add Zee News as a Preferred Source Ranveer Singh TBT (Ranveertbt) April 21, 2026

हाल ही में कपल ने फैंस को दी गुड न्यूज

बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपने फैंस को दूसरी बार पैरेंट्स बनने की गुड न्यूज दी थी. दीपिका ने अपनी बेटी दुआ की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही थीं और उस पर दो गुलाबी लाइनें दिख रही थीं. इससे पता चलता है कि दीपिका का दूसरी बार टेस्ट पॉजिटिव आया है.

साल 2018 में की थी कपल ने शादी

उन्होंने रणवीर के साथ एक संयुक्त पोस्ट में यह तस्वीर शेयर की और कैप्शन में दो 'बुरी नजर' वाले इमोजी लगाए. दीपिका और रणवीर ने साल 2018 में इटली में अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी की थी. साल 2024 में कपल ने बेटी दुआ का स्वागत किया था. अब कपल अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में है.