40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं हसीना, हॉट पिंक लुक में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई

Sonam Kapoor Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने खुद फैंस को ये गुड न्यूज दी है. लंबे समय से सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है. इन सब अफवाहों पर हसीना ने अब पूर्णविराम लगा दिया है और अपनी ग्नेंसी अनाउंस कर दी हैं.
Sonam Kapoor Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है. गुरुवार को उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया. तस्वीरों में वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करते पोज दे रही हैं. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस और फिल्मी हस्तियों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया. सोनम कपूर के इंस्टाग्राम पोस्ट में बेबी बंप साफ नजर आ रहा है. उन्होंने हॉट-पिंक वूलन सूट पहना है. इसमें बड़े पैडेड शोल्डर और सॉफ्ट कर्व वाले डिजाइन हैं. इस लुक में उनका अंदाज बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रहा है.
सोनम कपूर ने कैप्शन में लिखा 'मां'
खास बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द 'मां' लिखा. इस छोटे से शब्द ने उनके फैंस के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी. सोनम कपूर के इस पोस्ट पर बॉलीवुड और इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी. करीना कपूर ने कमेंट्स पर लिखा, 'सोना और आनंद,' प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'बधाई हो.' वहीं परिणीति चोपड़ा ने लिखा, 'शुभकामनाएं इस अनमोल पलों की.' भूमि पेडनेकर और हाल ही में मां बनीं पत्रलेखा ने भी प्यारा सा इमोजी भेजकर सोनम को उनके दूसरे बच्चे के आगमन की शुभकामनाएं दी.
साल 2022 में किया था पहले बच्चे का वेलकम
इस पोस्ट पर सबसे मजेदार कमेंट उनके पति आनंद आहूजा ने किया, उन्होंने लिखा, 'डबल ट्रबल'. सोनम और आनंद ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद मई 2018 में शादी की. शादी के बाद साल 2022 में उन्होंने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने वायु रखा. अब तीन साल बाद यह कपल फिर से माता-पिता बनने वाले हैं. गौरतलब है कि सोनम ने इन दिनों फिल्मों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन वह अपने फैशन और स्टाइल के जरिए फैंस के बीच हमेशा चर्चा में बनी रहती है. (एजेंसी)
