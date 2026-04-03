नन्हे राजकुमार को सीने से लगाए नजर आईं सोनम कपूर, डिलीवरी के बाद शेयर की पहली तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के घर में इस समय खुशी का माहौल है, उनकी बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. इस गुड न्यूज को एक्ट्रेस ने 29 मार्च को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बेटे के जन्म से जुड़ी अपडेट दी थी, जिसके बाद से ही उनके फैंस बेबी बॉय की तस्वीर देखने को बेताब थे. लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है, सोनम कपूर ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपने नवजात बच्चे की एक झलक शेयर की है. एक्ट्रेस द्वारा पोस्ट की गई ये तस्वीर हॉस्पिटल में ली गई है, जिसमें वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसे निहार रही है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में सोनम कपूर के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ-साफ नजर आ रही है. वहीं दूसरी तस्वीर में वो हॉस्पिटल में अपनी मील को एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट के नीचे एक लंबा कैप्शन लिखा है, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर को धन्यवाद कहा है.

सोनम ने इन लोगों को कहा धन्यवाद

सोनम कपूर ने कैप्शन में लिखा, ‘मेरे पास शब्द नहीं हैं…मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूं.’ इसके साथ उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टरों और खासतौर पर नीता अंबानी का धन्यवाद किया. उन्होंने आगे कैप्शन में बताया कि अस्पताल में उनकी देखरेख बेहद अच्छे तरीके से की गई, जिसके लिए वो हमेशा आभारी रहेंगी. वहीं सोनम कपूर के इस पोस्ट को शेयर करने के कुछ मिनटों बाद ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने इस फोटो पर अपना भरपूर प्यार लुटाया.

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बिजनेसमैन से की शादी

आपको बता दें कि सोनम कपूर ने साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से मुंबई में सिख रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी कर ली थी. शादी के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने वायु रखा. वहीं अब साल 2026 में सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है.