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दूसरी बार मां बनने के बाद सोनम कपूर ने शेयर की तस्वीर, बेटे को संभालते हुए हालत हुई खराब, बोलीं- 'डार्क सर्कल जिंदाबाद...'

Sonam Kapoor Share Photo With Son: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अभी हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में सोनम अपने छोटे बेटे के साथ नजर आ रही हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 10, 2026, 08:55 PM IST
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दूसरे बच्चे को संभालने में खराब हुई एक्ट्रेस की हालत
दूसरे बच्चे को संभालने में खराब हुई एक्ट्रेस की हालत

Sonam Kapoor Share Photo With Son: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बेटी और जानी-मानी एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोनम कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसको लेकर अपडेट सामने आते रहते हैं. एक्ट्रेस ने अभी हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. दूसरी बार मां बनने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ से जुड़े कई अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. इन सब के बीच सोनम कपूर ने अपनी नई तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. चलिए आपको दिखाते हैं एक्ट्रेस की नई तस्वीर-

एक बार फिर सुर्खियों में आई एक्ट्रेस

एक्ट्रेस सोनम कपूर एक बार फिर खबरों में छा गई हैं. उन्होंने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है, जिसे सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीर में सोनम कपूर अपने छोटे बेटे को गोद में लिए नजर आ रही हैं. सोनम कपूर इस तस्वीर में काफी थकी हुई दिख रही हैं. इंटरनेट पर यह तस्वीर धमाल मचा रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छोटे बेटे के साथ शेयर की फोटो

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीर के साथ सोनम कपूर ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वायरल तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'डार्क सर्कल जिंदाबाद.' बता दें कि सोनम कपूर ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वह अपने दूसरे नन्हे बेटे के साथ नजर आ रही हैं. 

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40 साल की उम्र में दूसरी बार बनीं मां

एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने दूसरे बेटे को इसी साल 29 मार्च को जन्म दिया था. इसके बाद सोनम कपूर को फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स ने भी ढेर सारी बधाई दी थी. एक्ट्रेस अक्सर अपने छोटे बेटे के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

2018 में की थी शादी

बता दें कि एक्ट्रेस सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को बिजनेसमैन आनंद अहूजा से सिख रीति-रिवाजों से धूमधाम से शादी की थी. कपल को शादी के दो बच्चे हैं. बड़े बेटे वायु को सोनम कपूर ने साल 2022 में जन्म दिया था. कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाली से बिता रहा है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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