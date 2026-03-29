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Hindi Newsबॉलीवुड40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर, घर में गूंजी किलकारी, बेबी बॉय को दिया जन्म

40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर, घर में गूंजी किलकारी, बेबी बॉय को दिया जन्म

Sonam Kapoor Welcome Second Baby: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर आज 29 मार्च को खुशियां आई हैं. एक्ट्रेस ने रविवार को अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को दी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 29, 2026, 10:58 PM IST
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सोनम कपूर बनीं दूसरी बार मां
सोनम कपूर बनीं दूसरी बार मां

Sonam Kapoor Welcome Second Baby: बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर दूसरी बार मां बन गई हैं. सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा 29 मार्च को दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बने हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी. गुड न्यूज सुनने के बाद फैंस काफी खुश हो गए और कपल को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.

पोस्ट शेयर कर सोनम कपूर ने दी फैंस को गुड न्यूज

सोनम कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने दूसरे बच्चे की जानकारी दी. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'बेहद कृतज्ञता और प्यार से भरे दिलों के साथ, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 29 मार्च 2026 को हमारे घर एक नन्हे बेटे का आगमन हुआ है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया...'

पोस्ट में एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है और उसके आने से हमारे दिल भी एक बेहद खूबसूरत तरीके से और विशाल हो गए हैं. वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है और हम इस अनमोल नई जान के लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और आशीर्वाद से भर दिया है. हम चार लोगों के परिवार के रूप में इस खूबसूरत नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए ईश्वर के आभारी हैं. प्यार के साथ- सोनम, आनंद और वायु.'

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साल 2022 में किया था पहले बेटे का स्वागत

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने सालों तक डेटिंग के बाद 8 मई 2018 को शादी की थी और अगस्त 2022 में अपने पहले बेटे आयु का वेलकम किया था. एक्ट्रेस ने अपने मैटरनिटी सफर की कई तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर की थी, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया था. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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