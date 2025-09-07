40 की उम्र में इस हसीना की खुशियों पर लगा ग्रहण, बिन ब्याही IVF से हुई थी प्रेग्नेंट, अब जुड़वा बच्चों में से एक का निधन, शोक में बदला जश्न का माहौल

Guess This Actress: बॉलीवुड में कई हसीनाएं ऐसी हैं जो बिना शादी के मां बनी है. इसमें सबसे पहले नीना गुप्ता नाम आता है. लेकिन, आज हम आपको अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुकी ऐसी हसीना के बारे में बताएंगे जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और वो हाल ही में 40 साल की उम्र में आईवीएफ से मां बनी है. लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस के जुड़वा बच्चों में से एक का निधन हो गया है.

इस हसीना का नाम भावना रमन्ना है. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस भावना रमन्ना ने एक हफ्ते पहले यानी अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में ही अपनी जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया था. लेकिन अब इनमें से एक बेटी का निधन हो गया है. इस खबर से एक्ट्रेस के परिवार में जश्न का माहौल शोक में बदल गया है. हालांकि अभी तक इस पर एक्ट्रेस का रिएक्शन नहीं आया है.

आठवें महीने में हुई थी एक्ट्रेस की डिलीवरी

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस भावना की प्रेग्नेंसी के दौरान काफी परेशानी चल रही थी. जिसके वजह से उन्हें आठवें महीने में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और समय से पहले ही उन्होंने जुड़वां बच्चियों को जन्म दे दिया. जिसमें अब एक बच्ची की मौत हो गई है. फिलहाल अब एक्ट्रेस भावना और उनकी दूसरी बच्ची बिल्कुल ठीक हैं.

जुलाई में फ्लॉन्ट किया था बेबी बंप

बता दें कि एक्ट्रेस ने जुलाई में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था और प्रेगनेंसी का ऐलान किया था. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. भावना ने लिखा 'एक नया अध्याय, एक नई लय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगी. लेकिन देखिए मैं प्रेग्नेंट हूं और जुड़वां बच्चों की. 6 महीने की प्रेग्नेंट हूं. जब 20 और 30 साल की थी तब मां बनने का ख्याल नहीं था और अब 40 में मां बनने की इच्छा मन में पैदा हुई.'

अक्षय कुमार-अमिताभ बच्चन संग किया काम

एक्ट्रेस भावना रमन्ना ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन संग फिल्मों में काम किया है. साल 2006 में आई फिल्म 'फैमिली' में एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार और अमिताभ संग स्क्रीन शेयर की थी. फिल्म में भावना ने बिग बी की बेटी का रोल निभाया था. भावना मुख्य रूप से कन्नड़ और तमिल फिल्मों में एक्टिव रहती हैं.