40 की उम्र में माधुरी दीक्षित के गाने पर झूमीं TV की ये हसीना, डांस देख फैंस ने लगाई कमेंट्स की झड़ी, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

40 Year TV Actress Dancing video Viral: ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने 80 और 90 के दशक में अपने तीखे एक्सप्रेशन और थिरकने पर मजबूर कर देने वाले डांस से हर किसी को दीवाना बना दिया था. उनके फैंस सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में लाखों की संख्या में हैं, जो ‘एक दो तीन’, ‘धक धक करने लगा’ और ‘ओरे पिया’ सॉन्ग पर आज भी नाचना पसंद करते हैं. लेकिन माधुरी की इस 40 साल की फैन ने उनके गाने ‘पालकी में होके सावार’ में बारिश में ऐसा डांस किया कि सभी की निगाहें उन पर ही टिक गईं.

‘खलनायक’ के इस गाने पर थिरकीं अंकिता

दरअसल टीवी-फिल्म एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने जबरदस्त डांसिंग टैलेंट को दिखाती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो में वो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म ‘खलनायक’ के गाने ‘पालकी में होके सवार’ पर झूमती हुई नजर आ रही हैं. अंकिता ने इस गाने को याद कर एक मजेदार डांस किया है, जिसको देखने के बाद फैंस उनके एक्सप्रेशन और डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माधुरी को याद कर लिखा खूबसूरत कैप्शन

अंकिता लोखड़े ने इस डांसिंग वीडियो को शेयर करते हुए माधुरी दीक्षित और 80’s के गानों को याद किया है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘80 और 90 के गानें सिर्फ सुने नहीं जाते थे…महसूस किए जाते थे. ‘पालकी में सवार होके चली रे…’ माधुरी दीक्षित एक एहसास.’ एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘इस जनरेशन को साउंड मिलेगा पर वो फीलिंग नहीं. 80 के दशक में पैदा होने के लिए मैं ग्रेटफुल महसूस करती हूं. क्योंकि वहीं से सपने देखना और सीखना शुरू हुआ और मैं आज भी सीख रही हूं.’ इस वायरल वीडियो में अंकिता एक नीले रंग का सूट,हाथों में चूड़ियां और खुले बाल उनकी सुंदरता में चार-चांद लगा रहे हैं. एक्ट्रेस का ये अवतार देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.