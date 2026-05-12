अब 'महादेव' बनेंगे रणवीर सिंह? 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' के राइट्स खरीदने पर चर्चा; लेखक अमीश त्रिपाठी ने बताया सच

रणवीर सिंह इन दिनों अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रहे हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और रिलीज के करीब दो महीने बाद भी सिनेमाघरों में बनी हुई है. दर्शकों के बीच फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई, जिसमें कहा गया कि वह जल्द ही बड़े पर्दे पर भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं. इस खबर के आने के बाद उनके फैंस के बीच उत्साह और भी बढ़ा दिया है.

रणवीर सिंह ने खरीदे 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' के राइट्स

दरअसल, एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रणवीर सिंह ने लेखक अमीश त्रिपाठी की मशहूर किताब 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' के फिल्म राइट्स खरीद लिए हैं. ये फिल्म रणवीर के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई जाने वाली थी. बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में अनन्या बिरला भी शामिल हैं और दोनों मिलकर इसे बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि फिल्म को तीन भागों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है.

कौन है सीरत कपूर? जिन्हें ट्रोलर्स ने बताया 'अल्लू अर्जुन की प्रॉपर्टी'; भड़कीं हसीना ने दिया जवाब



Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रणवीर सिंह लंबे समय से इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का सपना देख रहे थे. खबरों के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका था और टीम इसकी तैयारी में जुटी हुई थी. कहा गया कि फिल्म की शूटिंग साल 2028 तक शुरू हो सकती है. वहीं रणवीर सिंह भगवान शिव के किरदार में दिखाई देंगे. हालांकि बाकी कलाकारों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी. इन खबरों के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई.

लेखक अमीश त्रिपाठी ने बताया सच

लेकिन अब इन सभी खबरों पर खुद किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि 'शिवा ट्रिलॉजी' के सभी अधिकार अभी भी उनके पास ही हैं और किसी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है. अमीश त्रिपाठी ने बताया कि रणवीर सिंह उनके पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं और वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई नहीं है. उनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है.

वहीं, रणवीर सिंह के फैंस इस खबर के बाद थोड़े हैरान जरूर हैं. फैंस को उम्मीद थी कि रणवीर पहली बार भगवान शिव जैसे दमदार किरदार में नजर आएंगे. हालांकि अमीश त्रिपाठी के बयान के बाद साफ हो गया कि अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है. अब फैंस को इंतजार रहेगा कि भविष्य में इस कहानी पर फिल्म बनती है या नहीं और उसमें कौन कलाकार दिखाई देगा.