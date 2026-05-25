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Hindi Newsबॉलीवुडरणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन 3 को छोड़ना पड़ा महंगा, FWICE ने लगाया इंडस्ट्री में बैन

रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की 'डॉन 3' को छोड़ना पड़ा महंगा, FWICE ने लगाया इंडस्ट्री में बैन

'डॉन 3' विवाद में  फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई (FWICE) ने एक्टर रणवीर सिंह को फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने का आदेश दिया है. एक्टर के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं. इसका कारण फिल्म डॉन 3 अचानक छोड़ना बताया जा रहा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 25, 2026, 06:48 PM IST
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रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की 'डॉन 3' को छोड़ना पड़ा महंगा, FWICE ने लगाया इंडस्ट्री में बैन

सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘डॉन 3’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई (FWICE) ने बैन लगा दिया है. उनके खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है. पूरी इंडस्ट्री को बोल दिया गया है कि अब रणवीर के साथ काम ना किया जाए. माना जा रहा है कि ये फैसला फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 शूटिंग से कुछ दिन पहले अचानक छोड़ने की वजह से लिया गया है. सोमवार को हुई बैठक के बाद FWICE ने इंडस्ट्री से कहा कि जब तक रणवीर सिंह निर्माता पक्ष के साथ चल रहे विवाद और 45 करोड़ रुपये के नुकसान के मामले को सुलझा नहीं लेते, तब तक कोई भी उनके साथ काम न करे. FWICE की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संस्था ने 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के कथित अचानक बाहर होने के मामले को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई के लिए इस पर चर्चा की गई है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि फिल्म के निर्देशक और निर्माता फरहान अख्तर ने लीड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ये फैसला आया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने फिल्म ‘डॉन 3’ से अपना हाथ खींच लिया है. हालांकि, रणवीर सिंह की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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‘डॉन’ फ्रेंचाइजी को बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक माना जाता है. पहले दो भागों में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे. ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को डॉन का रोल देने की खबरें आई थीं, जिसे लेकर काफी उत्सुकता थी. अब रणवीर के फिल्म से बाहर होने की खबर से मेकर्स नाराज हैं और कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं.

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रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE पहुंचे फरहान अख्तर

फरहान अख्तर ने एफडब्ल्यूआईसीई में शिकायत देकर रणवीर सिंह पर फिल्म से बाहर होने का आरोप लगाया है. एफडब्ल्यूआईसीई ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फेडरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी कर बताया है कि वे इस पूरे मामले की पूछताछ कर रहे है. साथ ही उन्होंने बताया कि 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें इस विवाद पर उनके आधिकारिक फैसले की घोषणा की जाएगी.

एफडब्ल्यूआईसीई ने मीडिया को सूचित करते हुए बताया कि सोमवार, 25 मई को शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन शिकायत और जांच के बाद अपना आधिकारिक फैसला सुनाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान एफडब्ल्यूआईसीई कार्यालय, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई रहेगा. एफडब्ल्यूआईसीई के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित, अध्यक्ष बी एन तिवारी और महासचिव अशोक दुबे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आमंत्रित किया है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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