रणवीर सिंह की ‘प्रलय’ पर बड़ा यू-टर्न, छोड़ने की अफवाह निकली झूठ; अंदर की कहानी ने सबको चौंकाया!

डॉन 3 छोड़ने के बाद हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के फिल्म 'प्रलय' से एग्जिट की खबरें थी. हालांकि अब इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया जा रहा है. दरअसल, 'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह निर्देशक जय मेहता की पोस्ट-एपोकैलिप्टिक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म 'प्रलय' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच खबर आई कि रणवीर सिंह फिल्म से बाहर हो गए हैं. लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आया है. ये सभी खबरें पूरी तरह गलत बताई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह और डायरेक्टर जय मेहता लगातार इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं. दोनों ने फिल्म की स्क्रिप्ट भी फाइनल कर ली है और टीम अब इसे बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में जुट गई है.

रणवीर सिंह की 'प्रलय' पर बड़ा ट्विस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अब प्री-प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुकी है. पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा का एक अलग और बड़ा विजुअल एक्सपीरियंस बनाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि 'प्रलय' अगस्त 2026 तक फ्लोर पर आने की तैयारी भी है. दरअसल, फिल्म छोड़ने की खबर तब सामने आई थी, जब एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी. जिसमें सामने आया था कि रणवीर और डायरेक्टर जय मेहता के बीच कुछ मतभेद के चलते फिल्म अटक गई है.

‘प्रलय’ में होने वाला है ये धमाल

बता दें कि फिल्म की कहानी एक पोस्ट-अपोकैलिप्टिक मुंबई पर आधारित बताई जा रही है, जहां शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है. खास बात ये है कि इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल कर एक उजड़े हुए शहर को दिखाया जाएगा. इससे फिल्म का विजुअल काफी अलग और नया देखने को मिल सकता है, जो हिंदी सिनेमा में कम ही देखने को मिला है. हंसल मेहता के बेटे जय के लिए तो ये थिएट्रिकल डायरेक्टोरियल डेब्यू साबित होगा. इससे पहले वह स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी और लुटेरे जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं.