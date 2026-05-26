कांतारा मिमिक्री मामले में कोर्ट के फैसले के बाद चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह, माथे पर तिलक और गले में माला पहन भक्ति में हुए लीन

Ranveer Singh visits Chamundeshwari Temple: रणवीर सिंह इन दिनों फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' के विवादों से घिरे हुए हैं. इसी बीच एक्टर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है.
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों कई वजहों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में 'डॉन 3' को लेकर FWICE ने उनपर बैन लगाया है. को लेकर वो विवादों में हैं. वहीं, दूसरी ओर फिल्म 'कांतारा' के एक सीन की मिमिक्री करने की वजह से वो विवादों में आ गए थे. जिसके बाद आज वह श्री चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचें. दरअसल, बीते महीने कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म 'कांतारा' के 'दैवा' की मिमिक्री से जुड़े विवाद में रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. साथ ही रणवीर सिंह को मैसूरु के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर दर्शन करने का निर्देश दिया था. अब रणवीर सिंह चामुंडेश्वरी मंदिर गए हैं. रणवीर सिंह का ये दौरा कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े निर्देशों के तहत हुआ.
रणवीर ने इससे पहले पब्लिकली माफी मांगते हुए कहा था, 'मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ की शानदार एक्टिंग को बातान था. एक एक्टर होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को उस तरह से निभाने में कितनी मेहनत लगती है, जिसके लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. मैंने हमेशा अपने देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है. अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं.'
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Ranveer Singh visits Chamundeshwari Temple in Mysuru, bows his head before Goddess Chamundi & personally seeks forgiveness over the ‘Kantara’ Daiva controversy.
A court-directed act of atonement that has won hearts for showing respect to traditions.
बता दें कि रणवीर सिंह और फिल्म 'डॉन 3' को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने भी सख्त रुख अपनाया है. फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर की शिकायत के बाद फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव' जारी कर दिया है. इसका मतलब यह है कि फेडरेशन से जुड़े सदस्य, तकनीशियन और वर्कर्स फिलहाल रणवीर सिंह या उनके प्रोजेक्ट्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे. साथ ही निर्माता संगठनों से भी इस मामले में साथ देने की अपील की गई है.
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पूरा विवाद फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा है. इस फिल्म की घोषणा साल 2023 में हुई थी, और इसमें रणवीर सिंह को लीड रोल में लिया गया था. पहले अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी फिल्म का हिस्सा थीं, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेग्नेंसी और ब्रेक के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया. इसके बाद फिल्म की शूटिंग लगातार टलती रही. रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे. इसी बीच रणवीर ने फिल्म छोड़ दी. इसके बाद फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि उन्हें करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
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