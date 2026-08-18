डॉली सिंह ने विजय वर्मा को कहा 'रेड फ्लैग', एक्टर ने दिया करारा जवाब; बोले-भयानक कॉम्प्लिमेंट

हाल ही में, जब कंटेंट क्रिएटर डॉली सिंह ने स्टेज पर एक्टर विजय वर्मा को 'रेड फ्लैग' कहा. इस दौरान एक्टर थोड़े असहज और निराश नजर दिखे. इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2026 के दौरान ये घटना हुई. दरअसल, विजय वर्मा को फिल्म 'मटका किंग' में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवॉर्ड मिला है.
इसी सम्मान को लेने के लिए एक्टर स्टेज पर पहुंचे थे. इसी दौरान डॉली सिंह ने मजाकिया अंदाज में उन्हें 'देश का सबसे बड़ा रेड फ्लैग' बता दिया. डॉली की इस बात पर विजय वर्मा थोड़े असहज दिखाई दिए.
फिर बाद में उन्होंने इस कमेंट पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की. साथ ही इसे 'टेरिबल कॉम्प्लिमेंट' यानी खराब तारीफ बताया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया.
डॉली ने कहा कि जब विजय किसी शो या फिल्म में आते हैं, तो दर्शकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि मुसीबत में कौन है और उनका किरदार आगे क्या करेगा. इसके बाद सिंह ने विजय की ऑन-स्क्रीन छवि का जिक्र करते हुए मजाक में उन्हें देश का सबसे बड़ा रेड फ्लैग कहा.
विजय ने उस कमेंट का जवाब मजाकिया अंदाज में दिया. उन्होंने कहा, 'बस लाल रंग का कपड़ा खरीदकर घर पर रख लो और जितने चाहो उतने झंडे बना लो.' डॉली ने तुरंत पलटवार करते हुए उनके जवाब को बेकार मज़ाक बताया. इसके बाद विजय ने एक और मज़ेदार बात कही, 'ठीक वैसे ही, जैसे मैंने तुम्हारी बेकार तारीफ़ों को नजरअंदाज कर दिया.'
Vijay Varma owns the stage with his witty comeback
Host: Actross become nations crush, You'r nation's biggest Redflag
Vijay: Just buy a roll of red clothes and make how many flags you want
Host: I will pass this lame joke
Vijay: The way I passed your shitty complimentpic.twitter.com/IAXAAHfH8E
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही फैंस डॉली के कमेंट को गलत बताया. एक यूजर ने लिखा, 'इसे देखना बहुत अजीब था.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे.'
काम की बात करें तो विजय को आखिरी बार नागराज मंजुले की क्राइम ड्रामा सीरीज़ 'मटका किंग' में नजर आए थे. 1960 और 1970 के दशक में मुंबई के मटका जुआ नेटवर्क पर आधारित इस सीरीज में उन्होंने बृज भट्टी का किरदार निभाया था, जो साधारण शुरुआत के बावजूद जुए का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है. बता दें कि विजय ने फ़िल्मों और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर लीक से हटकर किरदार चुनकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 'दहाड़', 'जाने जान' और 'डार्लिंग्स' जैसे प्रोजेक्ट्स में किरदार निभाकर उन्होंने और मजबूती से खुद को खड़ा किया है.