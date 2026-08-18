सावन में कंगना रनौत ने घर में कराया रुद्राभिषेक, सिद्धिविनायक-मुंबा देवी मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत मंगलवार को आध्यात्मिक रंग में नजर आईं. सावन के पवित्र महीने में उन्होंने मुंबई के दो प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया. कंगना ने श्री सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए.
कंगना ने मंदिर दर्शन की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'आज मुंबई के राजा श्री सिद्धिविनायक जी और मुंबई की माता श्री मुंबा देवी के दर्शन किए.'
उनकी पहली तस्वीर में सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश की साफ़ झलक दिख रही थी. इसके बाद उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कीं. इस विज़िट के लिए कंगना ने पीले रंग की पारंपरिक सिल्क साड़ी पहनी और अपना लुक एलिगेंट रखा.
साथ ही कंगना पुराने मुंबा देवी मंदिर भी गईं, जहां फूलों और दूसरी पूजा-सामग्री से भरी टोकरी लिए हुए उनकी तस्वीरें ली गईं. मंदिर परिसर से निकलने से पहले उन्होंने देवी की पूजा-अर्चना की.
इस दौरान मंदिर के अंदर और बाहर सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा थी. इसलिए मंदिर जाने के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें साथ रखा. उन्होंने नाग पंचमी और श्रावण सोमवार के ठीक एक दिन बाद मंदिर के दर्शन किए. सावन के महीने में लोगों के लिए ये दोनों ही दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत अहम होते हैं. साथ ही कंगना ने घर पर भी रुद्राभिषेक करके इस आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन को मनाया. एक्ट्रेस ने इस पूजा-पाठ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं ताकि उनके फ़ॉलोअर्स उन्हें यह पूजा करते हुए देख सकें.
कंगना के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो, वह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'क्वीन 2' में बिजी है. बता दें कि यह 2014 में आई सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल है. 'क्वीन 2' में कंगना रनौत के मशहूर किरदार 'रानी' की वापसी हो रही है. इस फिल्म ने कंगना को नई उंचाइयों पर पहुंचाया था.