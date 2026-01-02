Advertisement
trendingNow13061102
Hindi Newsबॉलीवुड40 साल की ये खूबसूरत हसीना, अपने को-स्टार को कर रही डेट... 2016 में की थी पहली शादी, 2021 में झेला तलाक का दर्द

40 साल की ये खूबसूरत हसीना, अपने को-स्टार को कर रही डेट... 2016 में की थी पहली शादी, 2021 में झेला तलाक का दर्द

Actress Dating Co-star: हम यहां जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वे पिछले 16 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. उन्होंने कई हिट और बड़ी फिल्मों में काम किया है. 2016 में उन्होंने शादी की थी, लेकिन 5 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया था, जिसके 5 साल बाद अब वे एक बार फिर प्यार की राह पर चल पड़ी हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 साल की ये खूबसूरत हसीना, अपने को-स्टार को कर रही डेट
40 साल की ये खूबसूरत हसीना, अपने को-स्टार को कर रही डेट

Actress Confirms Relationship With Co-Star: ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ सीरीज से अपनी पहचान बनाने वाली कीर्ति कुल्हारी ने नए साल के मौके पर अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया. उन्होंने अपने को-स्टार राजीव सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर अब दोनों ने खुद मुहर लगा दी है. न्यू ईयर के मौके पर दोनों ने इंस्टाग्राम पर साथ में अपनी खूबसूरत और रोमांटिक केमिस्ट्री वाली तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश नजर आए. 

इन तस्वीरों के साथ दोनों ने नया साल भी सेलिब्रेट किया और अपने प्यार को खुलकर सामने रखा. न्यू ईयर 2026 पर शेयर की गई इन तस्वीरों में कीर्ति और राजीव एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल और खुश दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने कैप्शन में लिखा, ‘एक तस्वीर जो हजार शब्दों के बराबर होती है… #happynewyear happy2026 everyone’. इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. सीरीज में सिद्धि का किरदार निभाने वाली मानवी गगरू ने भी कमेंट करते हुए लिखा, ‘Happy new year lovelies’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)

Add Zee News as a Preferred Source

को-स्टार को डेट कर रहीं कीर्ति कुल्हारी

फैंस के लिए ये खबर किसी सरप्राइज से कम नहीं थी. फैंस ने इस रिश्ते को लेकर मजेदार और प्यार भरे कमेंट किए. किसी ने लिखा कि दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो किसी ने सीरीज के किरदारों को जोड़ते हुए मजाक किया. एक यूजर ने लिखा, ‘ये तो सिद्धि का पति था ना’, वहीं दूसरे ने लिखा, ‘अंजना और मिहिर पैरेलल यूनिवर्स में’. कई लोगों ने इसे शो से जोड़कर मजेदार अंदाज में लिया और दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. कीर्ति और राजीव के रिश्ते की चर्चाएं नवंबर 2025 में शुरू हो गई थीं. 

बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा ‘धुरंधर’ का सैलाब, 28 दिन में तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, पिछले 3 दिनों के मुकाबले 5 करोड़ ज्यादा की कमाई

2025 से कर रहे एक दूसरे को डेट

फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों के पोस्ट और कमेंट्स में एक खास बॉन्ड नोटिस किया था. नवंबर में कीर्ति ने राजीव के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वे उनके कंधे पर सिर रखे नजर आईं. इससे पहले दिवाली के मौके पर भी कीर्ति ने राजीव के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वे उनके काफी करीब नजर आई थीं. उस पोस्ट पर उन्होंने लिखा था, ‘Happy Diwali love’ और साथ में हार्ट इमोजी भी लगाया था. वहीं एक इंस्टाग्राम स्टोरी में दोनों को हाथ पकड़े हुए भी देखा गया था.

2016 में शादी और 2021 में तलाक

जब कीर्ति राजीव को ट्रैवल के लिए विदा कर रही थीं. इन सभी पलों ने फैंस को इशारा दे दिया था कि कुछ खास जरूर है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें 2016 में कीर्ति कुल्हारी ने एक्टर साहिल सहगल से शादी की थी, लेकिन 5 साल बाद यानी 2021 में दोनों का तलाक हो गया. उस वक्त कीर्ति ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वे इस फैसले के बाद इमोशनली काफी स्ट्रांग हो चुकी है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं. अब राजीव के साथ अपने रिश्ते को लेकर वे काफी खुश हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Kirti KulhariRajeev Siddhartha

Trending news

'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?