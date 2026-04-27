‘किंग’-‘राका’ पर सस्पेंस! दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद दीपिका पादुकोण ने मेकर्स को किया कॉल; बताई अपनी हालत

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों चर्चा में हैं. दरअसल, हल ही में एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. वहीं, अब फैंससे मन में सवाल है कि वह शाहरुख खान की 'किंग' और अल्लू अर्जुन 'राका' में काम करेंगी या नहीं? किंग इस साल क्रिसस पर रिलीज होनी है, जबकि 'राका' अगले साल रिलीज होगी.

दीपिका पादुकोण ने मेकर्स को किया कॉल

वहीं, अब खबरें हैं कि दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्मों 'राका' और 'किंग' की शूटिंग जारी रखेंगी. बताया जा रहा है कि दीपिका ने अपना पूरा वर्क शेड्यूल तैयार कर लिया है. साथ ही दीपिका और रणवीर को जब पता चला कि वे दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं, तो वे काफी खुश हुए. रिपोर्ट्स की मानें तो जब दीपिका को पानी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद मेकर्स को फोन कर बताया कि वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने मेकर्स को भरोसा दिलाया कि वह शेड्यूल मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो.

हालांकि, शूटिंग शेड्यूल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जा सके. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस भी दीपिका के इस कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें 'सुपरवुमन' तक कह रहे हैं, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ संभाल रही हैं.

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‘किंग’-‘राका’ का इंतजार

बता दें कि फिल्म 'राका' और 'किंग' दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं, जिन पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. ऐसे में दीपिका का इन फिल्मों से जुड़े रहना दर्शकों के लिए अच्छी खबर है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में उनका शेड्यूल किस तरह आगे बढ़ता है और क्या वह शूटिंग जारी रख पाती हैं या कुछ समय का ब्रेक लेती हैं. फिलहाल, दीपिका पादुकोण अपनी पर्सनल लाइफ के इस खास दौर के साथ-साथ अपने करियर को भी बराबर अहमियत देती नजर आ रही हैं, जो उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है.