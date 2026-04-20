Advertisement
trendingNow13185803
Hindi Newsबॉलीवुड200 करोड़ की ठगी मामले में अप्रूवर बनना चाहती हैं जैकलीन फर्नांडिस, अर्जी पर सुनवाई टली; अब इस दिन होगा फैसला

200 करोड़ की ठगी मामले में अप्रूवर बनना चाहती हैं जैकलीन फर्नांडिस, अर्जी पर सुनवाई टली; अब इस दिन होगा फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई. लेकिन 20 अप्रैल को इस मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई टल गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

200 करोड़ की ठगी मामले में अप्रूवर बनना चाहती हैं जैकलीन फर्नांडिस, अर्जी पर सुनवाई टली; अब इस दिन होगा फैसला

200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है. दरअसल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की ओर से सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने के लिए दाखिल अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी. जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है, साथ ही एजेंसी ने जैकलीन की इस अर्जी का विरोध भी किया है.

अप्रूवर बनने की अर्जी पर सुनवाई टली

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने कहा कि जैकलीन की ओर से दायर की गई अर्जी आधारहीन है. साथ ही कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार किया. इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जैकलीन की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम तब सामने आया था, जब जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने ठगी के पैसों से उन्हें कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे. इसी आधार पर ईडी ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब 8 मई को होगा फैसला

जैकलीन ने हाल ही में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह इच्छा जताई थी कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं. लेकिन ईडी ने उनके इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल उनकी अर्जी को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता.

मामले की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप था कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के परिवार से करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की. बाद में इस मामले की जांच ईडी ने अपने हाथ में ली और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की.

क्या है पूरा मामला?

जांच के दौरान सामने आया कि सुकेश ने कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल कई लोगों को महंगे तोहफे देने में किया, जिनमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें लग्जरी बैग, डायमंड ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और अन्य कीमती सामान दिए गए थे, जिसके चलते ईडी ने उन्हें भी इस केस में आरोपी के तौर पर शामिल किया.

वहीं, जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश की असलियत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उनका दावा है कि सुकेश ने खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में पेश किया और उन्हें गुमराह किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress jacqueline fernandez

Trending news

लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
Lenskart
लेंसकार्ट का मजहबी चश्मा? ZEE News ने लखनऊ-दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में क्या देखा?
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
Supreme Court News
आपकी एंट्री बंद करा देंगे, इनकी कोई भी अर्जी... किस याचिका पर इतना गुस्सा हो गए CJI
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
Jammu and Kashmir
उधमपुर में भयानक बस हादसा, उड़ गया बस का ऊपरी हिस्सा, 15 की मौत, कई घायल
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
Murli Manohar Joshi
'विश्वगुरु' शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए... मुरली मनोहर जोशी ने बड़ी बात कह दी
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
Maharashtra
'NGO की आड़ में महिलाओं से गंदा...', नासिक जैसा एक और कांड; आरोपी रियाज गिरफ्तार
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
Earth Day 2026
140 देशों की नजर अब भारत पर! आखिर कैसे प्लास्टिक के खिलाफ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा भारत
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
West Bengal Election 2026
'नाम-ठिकाना सब पता है, हिसाब तो...', वोटिंग से पहले ममता की अधिकारियों को धमकी
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
West Bengal Assembly Election 2026
'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने नहीं दिया' क्या कहता है प्रोटोकॉल
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
West Bengal Assembly Election 2026
जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली
iran america war
पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी...भारत के करीब ईरानी युद्धपोत पर हमले की कहानी अब पता चली