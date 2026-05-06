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कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' पहला पोस्टर आउट, जांबाज नर्स के रोल में दिखीं एक्ट्रेस; इस दिन आएगी फिल्म

Kangana Ranaut New Film Bharat Bhagya Vidhata: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. यह फिल्म रियल घटना पर बनी है. कंगना ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है. इसमें फिल्म का टाइटल दिख रहा है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 06, 2026, 04:13 PM IST
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कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' पहला पोस्टर आउट, जांबाज नर्स के रोल में दिखीं एक्ट्रेस; इस दिन आएगी फिल्म

Bharat Bhhagya Viddhaata: एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर बड़े पर्दे पर देश के नायकों की कहानी लेकर आ रही हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट का ऐलान बुधवार को हो गया. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, "साधारण लोगों की एक असाधारण कहानी. उस रात की कहानी, जब इंसानियत डर से भी बड़ी बन गई. जब जिम्मेदारी ने बलिदान का रूप लिया, जब एकता हमारा फर्ज बन गई और हिम्मत ने कई जिंदगियां बचाईं. भारत के असली हीरोज की अनसुनी कहानी. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी."

'भारत भाग्य विधाता' पहला पोस्टर आउट

यह फिल्म उन नायकों की कहानी को सामने लाती है, जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गया. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म हथियारों और हिंसा के बजाय मानवीय इरादों और नैतिक साहस पर रोशनी डालती है. फिल्म की कहानी मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों के गलियारों और वार्डों के इर्द-गिर्द घूमती है. 26 नवंबर 2008 की रात जब मुंबई आतंक की आग में जल रही थी, तब कामा अस्पताल के भीतर एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी. बाहर आतंकी गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अस्पताल के अंदर निहत्थे स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 400 मरीजों और उनके परिजनों की जान बचाई थी.

यह फिल्म अस्पताल के हर उस कर्मचारी को सम्मान देती है, जिसमें नर्सें, वार्ड बॉय, सफाईकर्मी, लिफ्ट ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल थे. उस रात उनके पास वहां से भाग जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने रुककर अपना फर्ज निभाना चुना.

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नर्स के रोल में दिखीं एक्ट्रेस

फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौत नर्स की भूमिका में नजर आएंगी. अपने किरदार और फिल्म के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "अक्सर हम बहादुरी के केवल उन कामों का जश्न मनाते हैं, जो बहुत नाटकीय होते हैं, लेकिन असली हिम्मत अक्सर शांत होती है. फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' उन आम लोगों की कहानी है, जो आतंक और जिंदगी के बीच ढाल बनकर खड़े रहे. यह देशभक्ति का सबसे सच्चा रूप है, जहां फर्ज कर्म में बदल जाता है. मुझे इस कहानी का हिस्सा होने पर गर्व है, जो उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने शहर को उसके सबसे मुश्किल पलों में एकजुट रखा. मैं 12 जून को दर्शकों के साथ इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हूं."

पेन स्टूडियोज के प्रमुख और फिल्म के निर्माता जयंतीलाल गडा ने फिल्म के महत्व पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमें मनोज तापड़िया के विजन और कंगना के अभिनय पर पूरा भरोसा है. यह फिल्म देश की उस अटूट भावना को दर्शाती है, जो उसके आम लोगों में बसती है."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

वहीं, फिल्म के लेखक और निर्देशक मनोज तापड़िया ने इसे एक भावनात्मक और रोमांचक थ्रिलर बताया. उन्होंने कहा, "यह फिल्म डर पर हिम्मत की और अफरा-तफरी पर करुणा की जीत है. 12 जून को दर्शक देखेंगे कि कैसे महिलाओं और आम कर्मचारियों ने मौत के सामने खड़े होकर असाधारण फैसले लिए. यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी अक्सर सबसे साधारण जगहों से निकलकर आती है."

डॉ. जयंतीलाल गाड़ा (पेन स्टूडियोज) द्वारा प्रस्तुत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का निर्माण पेन स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परम हंस क्रिएशन्स ने मिलकर किया है. इसमें यूनोइया फिल्म्स एलएलपी और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का भी सहयोग है.

फिल्म को मनोज तापड़िया ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में कंगना रनौत के साथ गिरिजा ओक, स्मिता ताम्बे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थट्टे, रसिका अघासे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान जैसे कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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