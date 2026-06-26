/मां-बाप को दोष देना ठीक नहीं, केतन अग्रवाल मर्डर केस पर बोलीं कंगना रनौत; मंगेतर सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ की हत्या

रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि बच्चों के गलत कामों के लिए उनके माता-पिता या परिवार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए.
केतन अग्रवाल केस पर अपना रिएक्शन देते हुए कंगना इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है. उन्होंने लिखा कि माता‑पिता को बच्चों के किए पर दोष नहीं देना चाहिए. इन दिनों सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने दोस्त‑परिवार का बड़ा असर है, जो किसी के व्यवहार को प्रभावित करता है.
कंगना ने लिखा कि आजकल घर और परिवार देखकर बच्चों के संस्कार का पता नहीं चलता. कंगना ने आगे लिखा, 'जरूरी ये है कि उन्हें कौन "प्रोग्राम" कर रहा है, वो किसके साथ समय बिताते हैं. वो किससे प्रभावित हो रहे हैं. माता-पिता को दोषी ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि आजकर लोग कई तरह की लाइफ जी रहे हैं. इसलिए बच्चों के कामों के लिए परिवारों को जज नहीं किया जाना चाहिए.' कंगना रनौत से पहले खुशबू पटानी, आंचल खुराना और हिना खान जैसे सेलेब्स भी केतन मर्डर केस की आरोपी सिया गोयल को लेकर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं.
बता दें कि 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर रची थी. मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों न्यायिक हिरासत में हैं. केतन और सिया ने फरवरी में सगाई की थी और नवंबर में भव्य शादी की तैयारी कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले 14 जून को केतन को किले से धक्का देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक झाड़ी को पकड़कर बच गए.
पुलिस के मुताबिक सिया ने उस समय सांप दिखाने का नाटक कर ध्यान भटकाया और फिर केतन को भरोसा दिलाकर वहां से चला आई. कुछ दिनों बाद सिया ने केतन को फिर किले पर ले जाने के लिए राजी किया. इस बार चेतन भी वहीं था और दोनों ने पीछे से केतन को धक्का दे दिया, जिससे नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई.
वहीं, सिया गोयल के माता-पिता ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनकी मां ने बताया कि शादी तय करने से पहले उन्होंने सिया से कई बार पूछा था कि क्या वह केतन को पसंद करती है और क्या वह इस शादी के लिए तैयार है. हर बार सिया ने हां में जवाब दिया. हालांकि, सिया के माता-पिता ने यह भी कहा कि अगर वह दोषी पाई जाती है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए और न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए.