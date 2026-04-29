20 साल पहले ऐसी दिखती थीं बॉलीवुड की ‘धाकड़ गर्ल’, शेयर की थ्रोबैक PHOTOS, फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हुए 2 दशक

Kangana Ranaut 20 Years in Bollywood: हिंदी सिनेमा की ‘धाकड़ गर्ल’ कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके को उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया. मंगलवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पहले पोर्टफोलियो शूट की झलक शेयर की. ये वही तस्वीरें थीं, जिनकी वजह से उन्हें उनकी पहली फिल्म ‘गैंगस्टर’ में काम मिला था. कंगना ने अपने फैंस के साथ ये पुरानी यादें शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनका सफर शुरू हुआ था.

उनकी ये पोस्ट देखते ही फैंस भी इमोशनल हो गए और उन्हें बधाइयां देने लगे. 20 साल का ये सफर उनके लिए काफी खास रहा है. कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘आज मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं, ये मेरा पहला पोर्टफोलियो है जिसे जतिन कंपानी ने शूट किया था और इसी की वजह से मुझे ‘गैंगस्टर’ में सिमरन का रोल मिला’. उन्होंने ये भी बताया कि ये उनके करियर की शुरुआत थी, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. कंगना ने इस मौके पर अपनी पहली मैगजीन शूट की एक तस्वीर भी शेयर की.

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‘गैंगस्टर’ से की थी शुरुआत

उनके इस पोस्ट में साफ नजर आया कि वो अपने पुराने दिनों को याद करके काफी खुश और थोड़ी इमोशनल भी थीं. साल 2006 में रिलीज हुई ‘गैंगस्टर’ को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. फिल्म में कंगना रनौत के साथ इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा लीड रोल में नजर आए थे. ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. खास बात ये रही कि कंगना की पहली ही फिल्म ने उन्हें पहचान दिला दी.

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20 साल में दर्जनों फिल्मों में किया काम

फिल्म का म्यूजिक भी जबरदस्त हिट हुआ था, जिसे प्रीतम ने कंपोज किया था और आज भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं. ‘गैंगस्टर’ के बाद कंगना का करियर तेजी से आगे बढ़ा. उन्होंने ‘वो लम्हे’, ‘लाइफ इन अ मेट्रो’, ‘फैशन’, ‘राज: द मिस्ट्री कंटिन्यूज’ और ‘वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ जैसी फिल्मों में काम किया. हर फिल्म में उनका अलग अंदाज देखने को मिला. खासकर ‘फैशन’ में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा. धीरे-धीरे कंगना ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के रूप में साबित कर दिया.

ये फिल्म बनीं करियर की टर्निंग पॉइंट

उन्होंने ऐसे रोल चुने जो अलग थे और जिनमें दम था, यही वजह रही कि वो इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना पाईं. साल 2011 में आई फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ में कंगना ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया. इस फिल्म में उनके साथ आर माधवन थे. इसके बाद ‘क्वीन’ और ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ के लिए उन्हें लगातार दो नेशनल अवॉर्ड मिले. ये उनके करियर का गोल्डन पीरियड माना जाता है. ‘क्वीन’ में उनका किरदार काफी पसंद किया गया, जिसमें उन्होंने एक साधारण लड़की की कहानी को बेहद खूबसूरती से दिखाया.

एक्टिंग के साथ डायरेक्शन में भी आजमाया हाथ

इन फिल्मों के बाद कंगना का नाम इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गया. आगे चलकर कंगना ने ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ और ‘पंगा’ जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया. उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया. साल 2025 में आई फिल्म ‘इमरजेंसी’ उनके डायरेक्शन में बनी थी, जिसमें उन्होंने अहम किरदार भी निभाया. कंगना हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर चर्चा में रहती हैं.

कंगना रनौत का राजनीति करियर और नेटवर्थ

उनका ये अलग अंदाज ही उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाता है. फिल्मों के अलावा कंगना ने राजनीति में भी कदम रखा. साल 2024 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके बाद वो सांसद बन गईं. उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो ये करीब 74 से 96 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी कमाई फिल्मों, प्रोडक्शन और दूसरी इनकम सोर्स से होती है. कंगना का सफर एक छोटे शहर की लड़की से लेकर बॉलीवुड स्टार और फिर सांसद बनने तक का रहा है. उनके 20 साल का ये सफर कई लोगों के लिए इंस्पायरिंग है.