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Hindi Newsबॉलीवुडमैं सिंगल हूं, लेकिन मजबूत हूं, 25 की उम्र में शादी और 3 साल में टूटा घर, 1 शो से रातोंरात स्टार बनी थीं एक्ट्रेस; आज टॉप हीरोइन में शुमार

'मैं सिंगल हूं, लेकिन मजबूत हूं', 25 की उम्र में शादी और 3 साल में टूटा घर, 1 शो से रातोंरात स्टार बनी थीं एक्ट्रेस; आज टॉप हीरोइन में शुमार

Rashmi Desai: टीवी की टॉप एक्ट्रेस ने 25 साल की उम्र में शादी की थी. शादी के 3 साल बाद ही एक्ट्रेस का तलाक हो गया. अब एक्ट्रेस ने बताया कि सिंगल होने के बावजूद वह खुद को बेहद मजबूत मानती हैं और जिंदगी में हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करती हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:22 PM IST
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'मैं सिंगल हूं, लेकिन मजबूत हूं', 25 की उम्र में शादी और 3 साल में टूटा घर, 1 शो से रातोंरात स्टार बनी थीं एक्ट्रेस; आज टॉप हीरोइन में शुमार

एक्टिंग की दुनिया में कई सितारे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ कलाकार असफलताओं और निजी संघर्षों का सामना करते हुए टूट भी जाते हैं. हालांकि कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत होकर सामने आते हैं. ऐसी ही हैं रश्मि देसाई, जिन्होंने अपने करियर और निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी. हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मि ने अपने रिश्ते और संघर्ष के बारे इमं खुलकर बात की.

'मैं सिंगल हूं, लेकिन मजबूत हूं'

रश्मि देसाई ने कहा, "मैंने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा है. मेरे लिए जिंदगी में बदलाव आना बिल्कुल सामान्य बात है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच भी है. हर चीज एक समय के बाद बदल जाती है, इसलिए इंसान को भी बदलाव को अपनाना सीखना चाहिए." उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी जिंदगी से एक सबसे अहम बात सीखी है और वह है लगातार आगे बढ़ते रहना. अगर इंसान रुक जाता है तो वह पीछे छूट जाता है, इसलिए मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ना जरूरी होता है.''

अभिनेत्री ने कहा, ''जैसे-जैसे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं. सपने देखने पर कोई टैक्स खर्च नहीं लगता. इसलिए इंसान को बिना डरे बड़े सपने देखने चाहिए. हर व्यक्ति को खुद को हर कदम पर चुनौती देनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए. इंसान का काम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है, बाकी चीजें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए.''

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संघर्ष और सपनों पर खुलकर बोलीं रश्मि देसाई

रश्मि ने मुश्किल दौर को भी याद करते हुए कहा, 'मैंने कई बार असफलताओं का सामना किया है. मैं जिंदगी में कई बार गिरी हूं, लेकिन हर बार खुद को संभाला और फिर से खड़ी हुईं. असफलताएं इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं. सफलता इंसान को खुशी देती है, लेकिन असफलता उसे मजबूत बनाती है और जिंदगी की असली सीख देती है.' उन्होंने कहा, ''एक सिंगल महिला होने के बावजूद मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा. मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूं और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार मानने में विश्वास नहीं रखतीं. जिंदगी में मुश्किलें सभी के सामने आती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि इंसान उनका सामना कैसे करता है.''

रश्मि ने कहा, ''हर कलाकार का अपना एक तरीका और सोच होती है. मैं अपने काम को लेकर एक खास पैटर्न और अनुशासन फॉलो करती हूं. अगर कोई कलाकार अपने दर्शकों को धोखा देता है या सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है, तो उसका करियर ज्यादा लंबा नहीं चलता. इसलिए कलाकार को हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए.''

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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