अमिताभ बच्चन की एक गलती ने इस एक्टर को बना दिया सुपरस्टार, भाभी थी सबसे मंहगी एक्ट्रेस, खुद की बीवी नहीं कोई हीरोइन

अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन की इस रिजेक्ट की गई फिल्म ने अनिल कपूर का करियर बदल दिया.
Trending Photos
अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है. अमिताभ बच्चन लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. अमिताभ बच्चन की रिजेक्ट की गई फिल्म से अनिल कपूर को सफलता मिली थी.चलिए जानते हैं उन फिल्म के बारे में जिसने अनिल कपूर को सफलता मिली है.
अनिल नहीं अमिताभ बच्चन करने वाले फिल्म में काम
फिल्म मेरी जंग में अमिताभ बच्चन लीड के लिए पहली पसंद थे. दरअसल फिल्म मेरी जंग का पहले नाम शतरंज रखा गया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा लीड रोल में थी. वहीं अनिल कपूर अमरीश पुरी के बेटे के किरदार में नजर आने वाले थे. फिल्म में अनिल कपूर नेगेटिव किरदार में थे. इस दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी जिस वजह से उनके कई प्रोजेक्ट रुक गए थे. इस दौरान अमिताभ बच्चन राजनीति में अपनी शुरुआत की तैयारी कर रहे थे. इस वजह से एक्टर ने ये फिल्म छोड़ दी थी. अमिताभ बच्चन के फिल्म छोड़ते ही जया प्रदा ने भी फिल्म छोड़ दी थी.
सुभाष घई ने बदला नाम
एनएन सिप्पी ने फिल्म का डायरेक्शन सुभाष घई को दिया था. सुभाष घई ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया है. इसके बाद उन्होंने फिल्म का नाम बदलकर मेरी जंग कर दिया. वहीं फिल्म के लिए वह नए हीरों की तलाश में जुड़ गए. सुभाष घई ने सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा से बात की, लेकिन उनसे बात नहीं बन पाई. उसी दौरान सुभाष घई ने अनिल कपूर को फिल्म मशाल में देखा. उन्हें उनकी एक्टिंग काफी पसंद आई. ऐसे में उन्होंने अनिल कपूर को फिल्म का हीरो बना दिया.
फिल्म हुई हिट
फिल्म मेरी जंग बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म थी. इस फिल्म ने अनिल कपूर के करियर को बदल दिया. कोर्टरूम फिल्म के डायलॉग, सीन और इमोशनल एक्टिंग को आज भी पसंद किया जाता है. मेरी जंग अनिल कपूर की बेहतरीन फिल्मों से एक हैं. एक बार अनिल कपूर ने बताया था कि अगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म को नहीं छोड़ते तो शायद ही मुझे मौका मिलता.
इसे भी पढ़ें: 39 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बना फेमस पंजाबी सिंगर, नन्हे बेबी की दिखाई झलक
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.