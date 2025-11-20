Advertisement
एक्शन हीरो का बड़ा सरप्राइज, फैंस भी रह जाएंगे हैरान, पहली बार करने जा रहे कुछ तगड़ा, बोले- ‘इंतजार करना होगा...’

Adivi Sesh Dance Number: अदिवी शेष इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘डकैट’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच अपने अपने नंबर नंबर को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें वो मृणाल ठाकुर संग साथ ताल से ताल मिलाते नजर आएंगे. हाल ही में उन्होंने बताया कि ये गाना उनके लिए एक खास एक्सपीरियंस होने वाला है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:14 AM IST
Adivi Sesh Dacoit Song: 23 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले एक्टर अदिवी शेष (Adivi Sesh) अब तक 21 फिल्मों और एक टीवी सीरीज में नजर आ चुके हैं. अदिवी को आमतौर पर उनकी एक्शन और थ्रिलर फिल्मों जैसे ‘क्षणम’, ‘एवारू’ और ‘मेजर’ के लिए जाना जाता है. लेकिन अब वे अपने करियर में एक नया कदम उठाने जा रहे हैं. दरअसल, बताया जा रहा है कि अदिवी पहली बार किसी एंटरटेनिंग डांस नंबर का हिस्सा बनने वाले हैं. इसे उनके डांस डेब्यू के तौर पर भी देखा जा रहा है. 

एक्शन अवतार के बाद अदिवी का डांस नंबर 

उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि वे खुद भी इस नए एक्सपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. अदिवी शेष ने 2010 में फिल्म ‘कर्मा’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. अब इतने सालों बाद वो डांस नंबर क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ‘जब भी मैं लिखता हूं, तो मैं गानों को जबरदस्ती कहानी में जोड़ने की कोशिश नहीं करता. मेरे लिए सब कुछ कहानी के फ्लो पर निर्भर करता है’. उन्होंने बताया कि ‘डाकू’ की कहानी में डांस नंबर की गुंजाइश थी. 

वो अदाकारा, जिसने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री पर किया राज, कीं 300 से ज्यादा फिल्में, अब 57 की उम्र में ली रिटायरमेंट, बोलीं- ‘नई आजादी...’

अदिवी शेष की आ रहीं दो बड़ी फिल्में 

अदिवी शेष की आखिरी फिल्में 

जबकि उनकी आखिरी तेलुगु फिल्म ‘हिट 2’ थी. उनकी इन दोनों की फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका ये नया डांस नंबर भी दर्शकों को पसंद आएगा. उन्होंने बताया कि ये पहली बार होगा जब फैंस उन्हें इस तरह देखेंगे और इसी वजह से वे इसे लेकर थोड़ा नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड भी हैं. अदिवी का कहना है कि उनके फैंस ने हमेशा उन्हें हर तरह के किरदार में सपोर्ट किया है और इस बार भी वे उसी प्यार की उम्मीद कर रहे हैं. 

अगले साल रिलीज होगी अदिवी की फिल्म 

उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘फैंस ने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, मैं भरोसा करता हूं कि उन्हें यह भी पसंद आएगा’. उनके इस जवाब से साफ है कि शेष अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार हैं और हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं. अब फैंस उनका नई फिल्म के साथ-साथ उनके डांस नंबर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, अदिवी शेष की नई फिल्म ‘डकैट’ 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.  

