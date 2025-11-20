एक्शन हीरो का बड़ा सरप्राइज, फैंस भी रह जाएंगे हैरान, पहली बार करने जा रहे कुछ तगड़ा, बोले- ‘इंतजार करना होगा...’

Adivi Sesh Dacoit Song: 23 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले एक्टर अदिवी शेष (Adivi Sesh) अब तक 21 फिल्मों और एक टीवी सीरीज में नजर आ चुके हैं. अदिवी को आमतौर पर उनकी एक्शन और थ्रिलर फिल्मों जैसे ‘क्षणम’, ‘एवारू’ और ‘मेजर’ के लिए जाना जाता है. लेकिन अब वे अपने करियर में एक नया कदम उठाने जा रहे हैं. दरअसल, बताया जा रहा है कि अदिवी पहली बार किसी एंटरटेनिंग डांस नंबर का हिस्सा बनने वाले हैं. इसे उनके डांस डेब्यू के तौर पर भी देखा जा रहा है.

इस गाने को उनकी आने वाली फिल्म ‘डकैट’ के लिए फिल्माया जाएगा, जिसमें वे मृणाल ठाकुर के साथ नजर आएंगे. इस गाने की कोरियोग्राफी फाइनल हो चुकी है, लेकिन अदिवी अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते. जब उनसे उनके पहले डांस ट्रैक पर जानकारी मांगी गई, तो वे मुस्कुराते हुए बोले, ‘मैं अभी सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता. फैंस और वेलविशर्स को थोड़ी और इंतजार करना होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि ये उनके लिए खास होने वाला है’.

एक्शन अवतार के बाद अदिवी का डांस नंबर

उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि वे खुद भी इस नए एक्सपीरियंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. अदिवी शेष ने 2010 में फिल्म ‘कर्मा’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. अब इतने सालों बाद वो डांस नंबर क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ‘जब भी मैं लिखता हूं, तो मैं गानों को जबरदस्ती कहानी में जोड़ने की कोशिश नहीं करता. मेरे लिए सब कुछ कहानी के फ्लो पर निर्भर करता है’. उन्होंने बताया कि ‘डाकू’ की कहानी में डांस नंबर की गुंजाइश थी.

अदिवी शेष की आ रहीं दो बड़ी फिल्में

इसलिए उन्होंने इसे करने का फैसला लिया. अदिवी का कहना है कि अगर किसी कहानी को उनकी तरफ से किसी नई चीज की जरूरत होती है, तो वे उसे करने से पीछे नहीं हटते. अदिवी शेष इस समय अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ‘G2’ की शूटिंग भी कर रहे हैं, जो 2018 की उनकी सुपरहिट स्पाई थ्रिलर ‘गुडाचारी’ का सीक्वल है. ये फिल्म उनके करियर की खास फिल्मों में से एक मानी जाती है और ऐसे में फैंस ‘G2’ को लेकर भी काफी खुश हैं. अदिवी 2022 में बॉलीवुड फिल्म ‘मेजर’ में नजर आए थे.

अदिवी शेष की आखिरी फिल्में

जबकि उनकी आखिरी तेलुगु फिल्म ‘हिट 2’ थी. उनकी इन दोनों की फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका ये नया डांस नंबर भी दर्शकों को पसंद आएगा. उन्होंने बताया कि ये पहली बार होगा जब फैंस उन्हें इस तरह देखेंगे और इसी वजह से वे इसे लेकर थोड़ा नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड भी हैं. अदिवी का कहना है कि उनके फैंस ने हमेशा उन्हें हर तरह के किरदार में सपोर्ट किया है और इस बार भी वे उसी प्यार की उम्मीद कर रहे हैं.

अगले साल रिलीज होगी अदिवी की फिल्म

उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘फैंस ने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, मैं भरोसा करता हूं कि उन्हें यह भी पसंद आएगा’. उनके इस जवाब से साफ है कि शेष अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार हैं और हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं. अब फैंस उनका नई फिल्म के साथ-साथ उनके डांस नंबर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, अदिवी शेष की नई फिल्म ‘डकैट’ 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.