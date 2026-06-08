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40 साल पुरानी फिल्म...जिसमें नहीं मिला कमल हासन को एक भी डायलॉग, बोले- 15 लाख की मूवी आज 200Cr कमाती

क्लासिक फिल्म 'पुष्पक' भारतीय सिनेमा की वो कल्ट फिल्म है जिसमें एक भी डायलॉग नहीं होने का बावजूद इसने नैशनल फिल्म अवॉर्ड जीत लिया. कमल हासन ने कहा- 'यह फिल्म सिर्फ 15 लाख रुपये के बजट में बनाई गई थी लेकिन आज आसानी से 200 करोड़ रुपये तक का कारोबार करती.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:39 PM IST
40 साल पुरानी फिल्म...जिसमें नहीं मिला कमल हासन को एक भी डायलॉग, बोले- 15 लाख की मूवी आज 200Cr कमाती

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