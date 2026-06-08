/40 साल पुरानी फिल्म...जिसमें नहीं मिला कमल हासन को एक भी डायलॉग, बोले- 15 लाख की मूवी आज 200Cr कमाती

कमल हासन ने कहा, ''आज के समय में सिनेमा बनाने का तरीका काफी बदल गया है. अब ज्यादातर फिल्में बनाने से पहले यह सोचा जाता है कि वह कितनी कमाई करेंगी जबकि पहले के दौर में कलाकार पहले कहानी और कला पर ध्यान देते थे और फिल्म बन जाने के बाद उसका बिजनेस सामने आता था. यह बदलाव सिनेमा की आत्मा को प्रभावित कर रहा है क्योंकि जुनून धीरे-धीरे पीछे छूटता जा रहा है.''