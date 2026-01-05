40वें बर्थडे पर दीपिका पादुकोण का सबसे बड़ा धमाका, टैलेंटेड लोगों को मिलेगा मौका, 'धुरंधर' सक्सेस पर बोलीं- ये परिवार का मामला है

Deepika Padukone ने अपने बर्डथे पर फैंस को ऐसा तोहफा दिया है जिसे जानकर फैंस खुशी से फूले नहीं समाएंगे. एक्ट्रेस ने अपने इस खास दिन पर फैंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां उनके टैलेंट को और निखारा जाएगा.
Deepika Padukone Gifts Fan: दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर एक्ट्र्रेस ने कुछ दिन पहले ही अपना बर्थडे फैंस के साथ सेलिब्रेट किया था. जिसके इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐस में एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए ऐसा तोहफा दिया है जिसे जानने के बाद फैंस काफी खुश है.एक्ट्रेस ने अपने बर्थडे पर युवाओं को मौका देने के लिए एक ऐसा मंच देने की प्लानिंग की है जिससे लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा.
दीपिका ने लॉन्च किया ऑन सेट प्रोग्राम
इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा- 'बीते एक साल से मैं देश और उसके बाहर से बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने और उन्हें देखने, सुनने का एक्सपीरियंस देने के स्टेज की जरूरत को महसूस कर रही हूं. द ऑनसेट प्रोग्राम के लॉन्च का ऐलान करते हुए मैं बेहद खुश हूं. अगली पीढ़ी के क्रिएटिव टैलेंट से आप सभी को मिलवाने का मुझे इंतजार है.'
कैसे मिलेगा लोगों को मौका?
दरअसल, दीपिका का ऑन सेट किएट विद मी का अगला स्टेप है. इसका मकसद ऐसे नए किएटिव आर्टिस्ट्स को मौका देना है जो भारतीय फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऐसे में दीपिका उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म देना चाहती है जो सही मायनो में सामने आ सके. उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए टैलेंटेड लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को और निखारने का मौका मिलेगा. इसे लेकर वीडियो में एक्ट्रेस ने साइट का लिंक भी बताया है जो https://onesetprogram.in है. यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी.
दीपिका ने की 'धुरंधर' की तारीफ
5 जनवरी को दीपिका का मुंबई में एक इवेंट हुआ. इस दौरान दीपिका ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आपने 'धुरंधर' देखी सभी ने जवाब हां में दिया. दीपिका खुश हो गईं और मुस्कुराने लगीं. तभी होस्ट ने मजाक में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि दूसरी फिल्मों की भी बात होगी. तभी दीपिका ने हंसकर जवाब दिया- 'ये तो सब परिवार का ही मामला है.'
