बिकिनी शूट में घबराए थे रणवीर सिंह, पसीने-पसीने हो गए थे एक्टर; तब फोटोग्राफर ने दी थी खास सलाह

बॉलीवुड के मौजूदा सुपरस्टार रणवीर सिंह आज अपनी एनर्जी और 'धुरंधर' जैसी धमाकेदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन एक वक्त था जब वह बेहद शर्मीले हुआ करते थे. यह खुलासा किया है मॉडल और एक्ट्रेस सोनाली राउत ने... जिनके साथ रणवीर ने अपना पहला बिकिनी शूट किया था.
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बॉलीवुड के एनर्जेटिक और बिंदास एक्टर रणवीर सिंह आज भले ही अपने कॉन्फिडेंस और एक्सपेरिमेंटल अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन करियर की शुरुआत में वह काफी शर्मीले हुआ करते थे. हाल ही में एक पुराना किस्सा फिर चर्चा में आया है, जिसमें बताया गया कि अपने पहले बोल्ड फोटोशूट के दौरान रणवीर काफी नर्वस हो गए थे.
दरअसल, ये शूट एक एड के लिए था, जिसमें उनके साथ मॉडल और एक्ट्रेस सोनाली राउत नजर आई थीं. इसमें शूट का कॉन्सेप्ट काफी बोल्ड था और रणवीर को ‘बिकिनी शूट’ जैसा सीन करना था. उस समय वह इंडस्ट्री में नए थे और ऐसे शूट का उन्हें कोई अनुभव नहीं था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैमरे के सामने आते ही रणवीर काफी असहज महसूस करने लगे. वह बार-बार हिचकिचा रहे थे और ठीक से पोज़ नहीं दे पा रहे थे. उनकी इस झिझक को देखते हुए शूट की टीम ने सोनाली राउत से कहा कि वह रणवीर को कंफर्टेबल महसूस कराएं, ताकि शूट आसानी से पूरा हो सके. सोनाली ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की और रणवीर से बातचीत कर उन्हें रिलैक्स किया.
सोनाली रावत ने बताया कि वह रणवीर को आज के एनर्जेटिक अवतार से बिल्कुल अलग जानती हैं. उन्होंने कहा, 'उस समय रणवीर बहुत शरमाते थे. यह उनका पहला बिकिनी शूट था. वह बहुत स्वीट, फ्रेंडली और नाइस थे. उनमें आज वाली 'हां, येस' वाली एनर्जी नहीं थी'. सोनाली ने आगे बताया, 'शूट बहुत बोल्ड और ग्लैमरस था. रणवीर ने खुद कहा था, 'यह मेरा पहला ऐसा शूट है, जहां एक लड़की बिकिनी में है.' वे बहुत सतर्क थे. च्यूइंग गम चबा रहे थे, परफ्यूम लगाए हुए थे'.
सोनाली ने आगे बताया कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड थी, लेकिन फोटोग्राफर ने मुझसे कहा- 'सोनाली, तुम ओके हो, लेकिन रणवीर सिंह थोड़ा नर्वस है. प्लीज इसे कम्फर्टेबल कराओ.' उन्होंने बताया कि रणवीर ने शूट के दौरान कहा, 'सोनाली, ये मेरा पहला शूट है. मैं कपड़े पहने हुए हूं.' इस पर सोनाली ने मजाक में जवाब दिया, 'हां, तुम कपड़े पहने हो, फिर घबरा क्यों रहे हो?'
आज रणवीर सिंह उसी इंडस्ट्री के सबसे बेबाक और स्टाइलिश एक्टर्स में गिने जाते हैं. चाहे अतरंगी फैशन हो या बोल्ड फोटोशूट, वह हर चीज़ को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं. कुछ समय पहले उनका न्यूड फोटोशूट भी काफी चर्चा में रहा था, जिसने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं.
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