40 साल की ये हसीना, फोर मोर शॉट्स प्लीज फेम इस एक्टर को कर रहीं डेट; तलाक के 4 साल बाद दूसरा प्यार

40 साल की एक्ट्रेस  कीर्ति कुल्हारी को फिर से प्यार हो गया है. साल 2021 में अभिनेता साहिल सहगल से अलग होने के 4 साल बाद अभिनेत्री कथित तौर पर अपने एक को-एक्टर को डेट कर रही हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Nov 09, 2025, 11:21 PM IST
एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी को एक बार फिर प्यार मिल गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो इन दिनों अपनी वेब सीरीज फोर मोर शॉर्ट्स के को-एक्टर राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं. हालांकि, शो में दोनों एक-दूसरे के अपोजिट नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे में अपना पार्टनर मिल गया है. कीर्ति का अपने पति और एक्टर साहिल सहगल से साल 2021 में तलाक हो गया था. दोनों ने अपनी राह अलग-अलग कर ली थी. इसी के बाद अब कीर्ति की राजीव के साथ डेटिंग रूमर्स सामने आ रही हैं.हालांकि, कीर्ति और राजीव ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन उनकी नजदीकियों वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिससे उनके डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल रही है.

शो की रिलीज से पहले, कृति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ दोनों को लेकर डेटिंग की अफवाहें तेजी से फैल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो के सेट पर साथ काम करते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी और तब से वे एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. कृति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ की लेटेस्ट वायरल तस्वीरें इस बात का सबूत है.

2016 में एक्ट्रेस ने साहिल सहगल से की थी शादी 
 
कीर्ति कुल्हारी ने पहले 2016 में एक्टर साहिल सहगल से शादी की थी. शादी के पांच साल बाद इस कपल ने 2021 में अलग होने का फैसला किया. एक्ट्रेस ने अलग होने के बाद शादी को लेकर कुछ नए फैसले लिए. उन्होंने शादी के कॉन्सेप्ट को 'ओवररेटेड' कहा, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ऐसा कब महसूस होने लगा तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे शादी के ज़रिए यह महसूस होने लगा… मैं यह नहीं कह रही कि प्यार को ओवररेटेड माना जाता है या साथ को ओवररेटेड माना जाता है. मैं कह रहा हूं कि शादी, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ओवररेटेड है.'

