Advertisement
trendingNow12952877
Hindi Newsबॉलीवुड

गोलू गुप्ता ने शुरू की 'मिर्जापुर' फिल्म की बनारस में शूटिंग,तीन सीजन तोड़ चुके हैं रिकॉर्ड

Mirzapur Film की शूटिंग बनारस में हो रही है. इस फिल्म में अब गोलू गुप्ता का रोल निभाने वाली श्वेता त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं. इस फिल्म को लेकर गोलू गुप्ता ने अपने किरदार और सफर के बारे में बात की.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्वेता त्रिपाठी
श्वेता त्रिपाठी

Golu Gupta Mirzapur Film Shooting: साल 2018 में शुरू हुई 'मिर्जापुर' सीरीज की कहानी ने सबको इतना इंप्रेस कर दिया कि ये सीरीज सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट बन गई. इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों फाड़ू है. सीरीज हिट होने के बाद 'मिर्जापुर' फिल्म भी बन रही है जिसकी शूटिंग अब गोलू गुप्ता ने भी शुरू कर दी है.

बनारस में हो रही है शूटिंग

सीरीज में गोलू गुप्ता का रोल श्वेता त्रिपाठी ने निभाया था. ऐसे में 'मिर्जापुर' फिल्म में भी गोलू अहम हिस्सा हैं और गजगामिनी के रोल में फिर से आग लगाने इस फिल्म की शूटिंग करने आ गई हैं. इस फिल्म की शूटिंग बनारस में हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी स्क्रीन पर देखना अलग एक्सपीरियंस

शूटिंग और अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गोलू गुप्ता ने कहा- 'गोलू मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं है. वो मेरी लाइफ का बीते कई साल से एक अहम हिस्सा बना हुआ है. अपने सफर को बड़ी स्क्रीन पर देखना सच में एक अलग एक्सपीरियंस होगा.'

बनारस दूसरे घर जैसा

'बनारस मेरे लिए दूसरे घर की तरह है. ये इसलिए भी खास है कि क्योंकि कई साले माइलस्टोन इसी शहर से जुड़े हुए हैं. मसान से मिर्जापुर सीजन 1 सभी ने मुझे ना कुछ ऐसी मेमोरी दी है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती. मेरे ट्रेनर त्रिवेद पांडे मेरे बड़े भाई की तरह हैं. वो भी बनारस से हैं. तो बनारस शहर मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है. ये खूबसूरत शहर मुझे बार-बार यहां बुलाता रहता है. यहां का खाना और यहां का प्यार सभी बेहतरीन है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE India (@elleindia)

इंडस्ट्री में पसरा मातम, 35 की उम्र में दुनिया छोड़ गए फेमस सिंगर, दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद वेंटिलेटर पर 11 दिन तक लड़ते रहे जिंदगी की जंग

फिर से लौट रही तिकड़ी

'मिर्जापुर' को लेकर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने अपने ज्वाइंट स्टेंटमेंट में कहा था- 'मिर्जापुर एक माइलस्टोन है. तीन सीजन की इस सीरीज ने अपना आप में एक नया मुकाम हासिल किया है. कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया किरदार तो लोगों के जहन में छप चुके हैं.' आपको बता दें, मिर्जापुर की तिकड़ी में एक बार फिर से पंकत्र त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल सेम किरदार में हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

mirzapur film

Trending news

भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी