गोलू गुप्ता ने शुरू की 'मिर्जापुर' फिल्म की बनारस में शूटिंग,तीन सीजन तोड़ चुके हैं रिकॉर्ड

Golu Gupta Mirzapur Film Shooting: साल 2018 में शुरू हुई 'मिर्जापुर' सीरीज की कहानी ने सबको इतना इंप्रेस कर दिया कि ये सीरीज सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट बन गई. इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और तीनों फाड़ू है. सीरीज हिट होने के बाद 'मिर्जापुर' फिल्म भी बन रही है जिसकी शूटिंग अब गोलू गुप्ता ने भी शुरू कर दी है.

बनारस में हो रही है शूटिंग

सीरीज में गोलू गुप्ता का रोल श्वेता त्रिपाठी ने निभाया था. ऐसे में 'मिर्जापुर' फिल्म में भी गोलू अहम हिस्सा हैं और गजगामिनी के रोल में फिर से आग लगाने इस फिल्म की शूटिंग करने आ गई हैं. इस फिल्म की शूटिंग बनारस में हो रही है.

बड़ी स्क्रीन पर देखना अलग एक्सपीरियंस

शूटिंग और अपने किरदार के बारे में बात करते हुए गोलू गुप्ता ने कहा- 'गोलू मेरे लिए सिर्फ एक किरदार नहीं है. वो मेरी लाइफ का बीते कई साल से एक अहम हिस्सा बना हुआ है. अपने सफर को बड़ी स्क्रीन पर देखना सच में एक अलग एक्सपीरियंस होगा.'

बनारस दूसरे घर जैसा

'बनारस मेरे लिए दूसरे घर की तरह है. ये इसलिए भी खास है कि क्योंकि कई साले माइलस्टोन इसी शहर से जुड़े हुए हैं. मसान से मिर्जापुर सीजन 1 सभी ने मुझे ना कुछ ऐसी मेमोरी दी है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती. मेरे ट्रेनर त्रिवेद पांडे मेरे बड़े भाई की तरह हैं. वो भी बनारस से हैं. तो बनारस शहर मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है. ये खूबसूरत शहर मुझे बार-बार यहां बुलाता रहता है. यहां का खाना और यहां का प्यार सभी बेहतरीन है.'

फिर से लौट रही तिकड़ी

'मिर्जापुर' को लेकर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने अपने ज्वाइंट स्टेंटमेंट में कहा था- 'मिर्जापुर एक माइलस्टोन है. तीन सीजन की इस सीरीज ने अपना आप में एक नया मुकाम हासिल किया है. कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया किरदार तो लोगों के जहन में छप चुके हैं.' आपको बता दें, मिर्जापुर की तिकड़ी में एक बार फिर से पंकत्र त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल सेम किरदार में हैं.