'ट्रायल का सामना करूंगी..', 200 करोड़ के घोटाले में जैकलीन फर्नांडिस का बयान; कोर्ट में खुद को बताया बेगुनाह

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए 3 जून को पेश होने को कहा था.

कोर्ट में पेश हुई जैकलीन

आज जैकलीन पटियाला हाउस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई. कोर्ट की ओर से उन्हें उन पर तय किए गए आरोपों की जानकारी दी गई. जज ने उनसे पूछा कि क्या वो आरोपों को स्वीकार करती हैं या मुकदमे का सामना करेगी. जैकलीन ने आरोपों को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगी. जैकलीन के अलावा बाकी आरोपियों ने भी आरोपों को स्वीकार करने से इंकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना. अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

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जैकलीन की भूमिका क्या है!

ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही और अन्य अपराधों से अर्जित धन से जैकलीन फर्नांडिस को करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपये के महंगे उपहार दिए. जैकलीन तक ये उपहार पहुंचाने के लिए सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी की मदद ली थी.

सुकेश से जैकलीन को मिले महंगे गिफ्ट

ईडी के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे गिफ्ट और आभूषण स्वीकार किए. एजेंसी का दावा था कि जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया और उसके साथ आर्थिक लेन-देन जारी रखा. ईडी का यह भी कहना है कि केवल जैकलीन ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और रिश्तेदारों ने भी आर्थिक लाभ उठाया. जांच एजेंसी के अनुसार, जैकलीन ने उसे मिले उपहारों को लेकर अपने बयान कई बार बदले. जब सबूतों के साथ उसका सामना कराया गया, तब उसने तथ्यों को स्वीकार किया.ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन की 7 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की गई है.