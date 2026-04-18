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Hindi Newsबॉलीवुडमशहूर एक्टर का 40 साल की उम्र में निधन, 2 साल से लड़ रहे थे कैंसर से जंग; इंडस्ट्री में शोक की लहर

मशहूर एक्टर का 40 साल की उम्र में निधन, 2 साल से लड़ रहे थे कैंसर से जंग; इंडस्ट्री में शोक की लहर

Malayalam Actor Siddharth Venugopal Dies: मलयालम टीवी एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल, जो 'कस्तूरीमन' और 'भाग्यजातकम्' जैसे हिट सीरियल्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:33 PM IST
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मशहूर एक्टर का 40 साल की उम्र में निधन, 2 साल से लड़ रहे थे कैंसर से जंग; इंडस्ट्री में शोक की लहर

Malayalam Actor Death News: मलयालम टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल का निधन हो गया. वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे. एक्ट्रेस सीमा जी नायर ने फेसबुक पर शेयर किए गए एक इमोशनल नोट में उनके निधन की खबर दी. उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ करीब दो साल से कैंसर से जूझ रहे थे. सीमा ही सिद्धार्थ की सेहत का ख्याल रख रही थीं. उन्होंने 'कस्तूरीमन' और 'भाग्यजातकम्' समेत कई टीवी सीरियल्स में काम किया था. इस दुखद खबर से एक्टर के फैंस सदमे में हैं.

इंडस्ट्री में शोक की लहर

अपना दुख जाहिर करते हुए, एक्ट्रेस सीमा जी नायर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'सारी उम्मीदें खत्म हो गईं... लोकप्रिय सीरियल अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल अब एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां कोई दर्द नहीं है... पिछले दो सालों से मैं तुम्हारे लिए लड़ती रही, तब भी जब मेरा मन और शरीर पूरी तरह थक चुका था, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए लगातार भाग-दौड़ करती रही... आज भगवान ने तय किया कि तुम्हें अब और तकलीफ नहीं होनी चाहिए... मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं सिद्धार्थ, मैं पूरी तरह टूट गई हूं.'

सिद्धार्थ वेणुगोपाल कौन थे?

त्रिशूर के चलाकुडी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ को 'कस्तूरीमन' और 'भाग्यजातकम्' जैसे लोकप्रिय मलयालम सीरियल में अपने अभिनय के लिए पहचान मिली थी. अभिनय के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही प्रोफेशनल थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. बाद में एक प्रेजेंटर के तौर पर काम किया. उन्होंने प्रोड्यूसर अरुण घोष के सहयोग से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. सिद्धार्थ के परिवार में उनकी मां और छोटा भाई हैं. उनके पिता का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था, जिससे उनका जाना परिवार के लिए और भी ज्यादा दुखद है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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