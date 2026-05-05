Advertisement
trendingNow13205893
Hindi Newsबॉलीवुडकॉटन मार्केट से Met Gala तक, मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा? मटका किंग ने शेयर की फोटो

'कॉटन मार्केट से Met Gala तक', मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा? 'मटका किंग' ने शेयर की फोटो

Vijay Varma Met Gala Post: हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक मेट गाला में सितारों ने अपने फैशन का जलवा दिखाया. फिल्ममेकर करण जौहर ने डेब्यू किया. इसके बीच ‘मटका किंग’ विजय वर्मा का भी मेट गाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 05, 2026, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कॉटन मार्केट से Met Gala तक', मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा? 'मटका किंग' ने शेयर की फोटो

Met Gala 2026: इस साल भी फैशन और ग्लैमर का सबसे बड़ा मंच बनकर सामने आया. इस इवेंट में दुनियाभर के सितारों ने अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींचा. वहीं, करण जौहर का डेब्यू लुक भी चर्चा में रहा. हर तरफ उनके आउटफिट्स और स्टाइल का चर्चा रहा. इसी बीच एक्टर विजय वर्मा ने भी इस ट्रेंड में अपना अनोखा अंदाज जोड़ दिया. वह भले ही इस इवेंट में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एडिट की गई तस्वीरें शेयर कर सभी को चौंका दिया.  ये तस्वीरें देखकर पहली नजर में ऐसा लगा जैसे वह भी रेड कार्पेट का हिस्सा हों, हालांकि, बाद में लोगों को इसमें छिपा मजेदार ट्विस्ट समझ आया.

मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा?

इन तस्वीरों में विजय वर्मा अपने वेब सीरीज 'मटका किंग' के किरदार बृज भट्टी के लुक में नजर आए. विजय वर्मा इन फोटोज में व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहने दिख रहे हैं. एक्टर ने कमर पर हाथ रखकर काले चश्मे के साथ साउथ इंडियन लुक में फोटो क्लिक कराई है, लेकिन ये फोटोज एआई की मदद से एडिट की गई हैं. इस अनोखे कॉन्सेप्ट को उन्होंने 'METka किंग' नाम दिया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं लोगों को उनका यह देसी अंदाज खूब पसंद आया.

'मटका किंग' ने शेयर की फोटो

फोटो के साथ विजय वर्मा कैप्शन में लिखते हैं, 'कॉटन मार्केट से मेट गाला तक.. ब्रिज भटी का स्टाइल चलता है.' उनके इस मजेदार पोस्ट पर फैंस ने भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. इसी क्रम में वीर दास ने भी मेट गाला को लेकर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपनी एक तस्वीर डालकर लिखा कि उन्हें मेट गाला में शामिल होने का मौका मिला. उनकी यह पोस्ट भी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने इसे सच मान लिया. हालांकि, बाद में इसमें एक ट्विस्ट सामने आया. दरअसल, वीर दास की ये फोटो भी AI से बनाई गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor vijay verma

Trending news

मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
Beyt Dwarka
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
Mamata Banerjee
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
. Supreme Court
क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला पर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC का तंज
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह
West Bengal
तमिलनाडु-बंगाल में क्यों मिली DMK और TMC को शिकस्त; ओवैसी ने बताई वजह
तो अलग होते बंगाल के नतीजे...TMC की हार पर संजय राउत ने ममता बनर्जी को खूब सुनाया
West Bengal Election Result 2026
तो अलग होते बंगाल के नतीजे...TMC की हार पर संजय राउत ने ममता बनर्जी को खूब सुनाया
Video: 1980 से संघर्ष देखा...बंगाल में BJP के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े
BJP
Video: 1980 से संघर्ष देखा...बंगाल में BJP के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े
विजय की आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस शख्‍स ने फिर भी बीजेपी का खाता खोल दिया
Tamil Nadu Election 2026
विजय की आंधी में सब उड़ गए, लेकिन इस शख्‍स ने फिर भी बीजेपी का खाता खोल दिया
ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Mamata Banerjee
ममता से मुसलमानों का मोहभंग? भाजपा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मिली 125% ग्रोथ
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
Tamil Nadu Election 2026
Opinion: तमिलनाडु में विजय की जीत बस एक सुपरस्टार की जीत नहीं है
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे
West Bengal Elections Result
BJP को प्रचंड जीत मिलते ही बंगाल में खुला प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लगने लगे जयकारे