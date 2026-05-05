'कॉटन मार्केट से Met Gala तक', मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा? 'मटका किंग' ने शेयर की फोटो

Met Gala 2026: इस साल भी फैशन और ग्लैमर का सबसे बड़ा मंच बनकर सामने आया. इस इवेंट में दुनियाभर के सितारों ने अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींचा. वहीं, करण जौहर का डेब्यू लुक भी चर्चा में रहा. हर तरफ उनके आउटफिट्स और स्टाइल का चर्चा रहा. इसी बीच एक्टर विजय वर्मा ने भी इस ट्रेंड में अपना अनोखा अंदाज जोड़ दिया. वह भले ही इस इवेंट में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एडिट की गई तस्वीरें शेयर कर सभी को चौंका दिया. ये तस्वीरें देखकर पहली नजर में ऐसा लगा जैसे वह भी रेड कार्पेट का हिस्सा हों, हालांकि, बाद में लोगों को इसमें छिपा मजेदार ट्विस्ट समझ आया.

मेट गाला में धोती पहन पहुंचे विजय वर्मा?

इन तस्वीरों में विजय वर्मा अपने वेब सीरीज 'मटका किंग' के किरदार बृज भट्टी के लुक में नजर आए. विजय वर्मा इन फोटोज में व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहने दिख रहे हैं. एक्टर ने कमर पर हाथ रखकर काले चश्मे के साथ साउथ इंडियन लुक में फोटो क्लिक कराई है, लेकिन ये फोटोज एआई की मदद से एडिट की गई हैं. इस अनोखे कॉन्सेप्ट को उन्होंने 'METka किंग' नाम दिया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं लोगों को उनका यह देसी अंदाज खूब पसंद आया.

'मटका किंग' ने शेयर की फोटो

फोटो के साथ विजय वर्मा कैप्शन में लिखते हैं, 'कॉटन मार्केट से मेट गाला तक.. ब्रिज भटी का स्टाइल चलता है.' उनके इस मजेदार पोस्ट पर फैंस ने भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. इसी क्रम में वीर दास ने भी मेट गाला को लेकर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपनी एक तस्वीर डालकर लिखा कि उन्हें मेट गाला में शामिल होने का मौका मिला. उनकी यह पोस्ट भी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने इसे सच मान लिया. हालांकि, बाद में इसमें एक ट्विस्ट सामने आया. दरअसल, वीर दास की ये फोटो भी AI से बनाई गई थी.