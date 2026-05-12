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मौनी रॉय से अलग होने की खबरों के बीच पति सूरज ने उठाया ये बड़ा कदम, रिश्ते पर उठने लगे सवाल

मौनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के एक दूसरे को अनफॉलो करने और सूरज का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर तलाक और धोखे की अफवाहें तेजी से वायरल हो रही हैं. हालांकि, कपल की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 12, 2026, 09:53 PM IST
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मौनी रॉय से अलग होने की खबरों के बीच पति सूरज ने उठाया ये बड़ा कदम, रिश्ते पर उठने लगे सवाल

एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. अभिनेत्री और उनके पति सूरज नांबियार ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके तलाक की अटकलें तेज हो गई है. इसी बीच, देखने को मिला है कि सूरज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है.

मौनी-सूरज के रिश्ते में आई दरार?

हालांकि, अभी इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि मौनी और सूरज ने एक-दूसरे को अभी अनफॉलो किया है या पहले. इसके अलावा, मौनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पति के साथ की सारी तस्वीरें भी हटा दी हैं. इतना ही नहीं, मौनी रॉय की सबसे खास मित्र और अभिनेत्री दिशा पाटनी ने भी सूरज का अकाउंट डिएक्टिवेट होने से पहले उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था. दिशा, सूरज और मौनी कई जगहों पर साथ में घूमने, पार्टियों और सोशल प्रोग्राम में साथ जाया करते थे.

मौनी रॉय ने तीन साल तक डेट करने के बाद 22 जनवरी 2022 को बिजनेसमैन सूरज नांबियार से गोवा में शादी की थी. इस जोड़े ने मलयाली और बंगाली दोनों रीति-रिवाजों का पालन करते हुए शादी की, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. यह शादी गोवा के हिल्टन गोवा रिसॉर्ट में हुई थी. सुबह मलयाली रीति-रिवाजों से और शाम को बंगाली रीति-रिवाजों से शादी संपन्न हुई.

 मौनी रॉय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

साल 2025 में मौनी रॉय फिल्म 'भूतनी' में नजर दिखी थी. इसके अलावा, वह मधुर भंडारकर की फिल्म 'द वाइव्स' में एक अहम भूमिका निभाएंगी. यह फिल्म बॉलीवुड स्टार पत्नियों के ग्लैमरस जीवन के पीछे की छिपी हुई सच्चाई, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, असुरक्षा और ग्लैमर की दुनिया को उजागर करेगी. फिल्म में सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कैसेंड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा और फ्रेडी दारूवाला भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इस फिल्म के निर्माता भंडारकर एंटरटेनमेंट और पीजे मोशन पिक्चर्स हैं. 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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