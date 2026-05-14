टूट गई मौनी रॉय की 4 साल पुरानी शादी, एक्ट्रेस ने पति सूरज नांबियार से अलग होने का किया ऐलान

Mouni Roy-Suraj Nambiar Announce Separation: मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने अपने तलाक की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. एक्ट्रेस ने नया स्टेटमेंट जारी किया है. कपल ने बताया कि वो तलाक ले रहे हैं.
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टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सितारों की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा में बनी रहती है. इन दिनों मौनी रॉय भी सुर्खियों में बनी हुई हैं. मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के बीच तलाक की खबरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर अपने अलग होने का ऐलान कर दिया है. मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया है. इसमें उन्होंने मीडिया और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है. दोनों ने साफ कहा कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई झूठी और बढ़ा-चढ़ाकर बातें फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह गलत हैं. स्टेटमेंट में लिखा है, 'हम दुख के साथ देख रहे हैं कि मीडिया के कुछ हिस्से हमारी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं. हमने आपसी समझ के साथ अलग होने का फैसला किया है और इस समय को शांति और सम्मान के साथ निजी तौर पर संभालना चाहते हैं.'
पोस्ट में आगे लिखा, 'फिलहाल हम इस सफर को समझदारी और पर्सनली संभालने पर फोकस कर रहे हैं. हम आगे भी अपनी दोस्ती को बनाए रखने की कोशिश करेंगे. इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने और हमें लगातार सपोर्ट देने के लिए हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं. — मौनी और सूरज
बता दें कि मौनी रॉय पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार खबरों में बनी हुई हैं. दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मौनी और उनके पति सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद दोनों के रिश्ते में तलाक की अफवाहों ने तेजी पकड़ ली. इन चर्चाओं के बीच बुधवार को मौनी रॉय ने सोशल मीडिया के जरिए मीडिया और लोगों से खास अपील की. अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके बारे में गलत खबरें और झूठी कहानियां प्रकाशित न की जाएं. उन्होंने विनम्रता के साथ मीडिया से प्राइवेसी और थोड़ा निजी समय देने की मांग की. इसके साथ ही मौनी ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ लिखा कि उन्हें और उनके परिवार को थोड़ा स्पेस दिया जाए. गौरतलब है कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद जनवरी 2022 में गोवा में शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे और फैंस ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया था.
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