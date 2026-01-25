हैरेसमेंट के खुलासे के बाद मौनी रॉय का शॉकिंग VIDEO, खुलेआम स्टेज पर दिखाई मिडिल फिंगर, चंद सेकेंड में मचाया हंगामा

Mouni Roy का सोशल मीडिया पर हैरसमेंट के खुलासे के बाद वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हसीना स्टेज पर कई लोगों के सामने मिडिल फिंगर दिखाती नजर आ रही हैं. ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.
Mouni Roy Shows Middle Finger: 40 साल की एक्ट्रेस मौनी रॉय ने करनाल में हुए इवेंट में बदसलूकी का खुलासा किया था. एक्ट्रेस ने कहा था कि बाप-दादा की उम्र के दो मर्दों ने उनकी कमर पर हाथ रखा और कई अश्लील कमेंट किए. एक्ट्रेस का ये खुलासा पलभर में वायरल हो गया था. इस शॉकिंग इंसीडेट के खुलासे के बाद अब मौनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में मौनी स्टेज पर खुलेआम कई बार मिडिल फिंगर दिखाती नजर आईं. हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये वीडियो किस इवेंट का है.
मौनी ने दिखाई मिडिल फिंगर
इस चंद सेकेंड के वीडियो में मौनी सिल्वर कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है. ये वीडियो स्टेज का है. एक्ट्रेस अचानक डांस करते हुए रुक जाती हैं और एक हाथ ऊपर करके मिडिल फिंगर दिखाती हैं. इसके बाद आगे जाती है और दोनों हाथ ऊपर करके मिडिल फिंगर शो करती हैं. एक्ट्रेस के हैरसमेंट के खुलासे के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये वीडियो उसी करनाल इवेंट का हो जिसकी बात मौनी ने इंस्टा स्टोरी पर की थी. लेकिन, ये वीडियो किस इवेंट का है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है.
Diva did what needed to be done
byu/monkeyishh inBollyBlindsNGossip
फैंस का मिल रहा सपोर्ट
मौनी के इस शॉकिंग खुलासे के बाद जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो उन्हें फैंस का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है. ज्यादातर फैंस का कहना है कि एक्ट्रेस ने एकदम ठीक किया और इस तरह के हैरसमेंट के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए. दरअसल, मौनी ने शनिवार को इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था. जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था कि करनाल इवेंट में उनके साथ दो अधेड़ उम्र के मर्दों ने बदसलूकी की.हसीना ने ये भी बताया कि ना तो इवेंट आर्गेनाइजर्स ने और ना ही वहां मौजूद उनके परिवार के लोगों ने इस तरह के व्यवहार को रोका.मौनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया.
