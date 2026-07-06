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फ्लॉप से सुपरस्टार बनने तक! आदित्य चोपड़ा की एक चैलेंज ने कैसे बदल दी रणवीर सिंह की किस्मत, बुरे दौर को हराकर रचा इतिहास

Ranveer Singh Birthday Special: रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हैं. लेकिन बिना किसी गॉडफादर के इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था. आदित्य चोपड़ा के एक ताने को चैलेंज मानकर उन्होंने अपना नसीब बदल दिया. ‘खिलजी’ से लेकर ‘रैपर’ तक, जानिए उनकी इस जिद की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:20 AM IST
फ्लॉप से सुपरस्टार बनने तक! आदित्य चोपड़ा की एक चैलेंज ने कैसे बदल दी रणवीर सिंह की किस्मत, बुरे दौर को हराकर रचा इतिहास
Image Credit: Ranveer Singh Birthday SpecialSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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