/फ्लॉप से सुपरस्टार बनने तक! आदित्य चोपड़ा की एक चैलेंज ने कैसे बदल दी रणवीर सिंह की किस्मत, बुरे दौर को हराकर रचा इतिहास

रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. लेकिन उनकी सक्सेस का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस समय शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स का पूरी तरह दबदबा था. ऐसे माहौल में किसी भी नए लड़के के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल माना जाता था. रणवीर के पास न तो किसी बड़े फिल्मी परिवार का सहारा था और न ही कोई ऐसा गॉडफादर था जो उनके लिए रास्ता आसान कर देता. लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख थी.
इसी भूख ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ से की थी. पहली ही फिल्म में अपनी एनर्जी और एक्टिंग से उन्होंने सबका ध्यान खींचा. हालांकि, इस शुरुआती सक्सेस के बाद उनके सामने कई नई चुनौतियां आईं. कुछ लोगों का मानना था कि वे सिर्फ एक खास तरह के रोल ही कर पाएंगे. लेकिन रणवीर ने तय कर लिया था कि वे खुद को किसी एक दायरे में कैद नहीं होने देंगे. वे लगातार नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और हर फिल्म के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे ताकि लोग उन्हें हमेशा याद रखें.
रणवीर सिंह के करियर का एक बहुत दिलचस्प किस्सा आदित्य चोपड़ा से जुड़ा हुआ है. एक पुराने इंटरव्यू में रणवीर ने खुद बताया था कि दूसरी मुलाकात के दौरान आदित्य चोपड़ा ने उनसे कहा था, ‘तुम ऋतिक रोशन जैसे नहीं हो, लेकिन तुम एक्टिंग कर लेना’. ये बात सुनकर कोई भी आम लड़का निराश हो सकता था, लेकिन रणवीर ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया. उन्होंने इसे अपनी कमी नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझा. उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे एक्टिंग के दम पर अपनी ऐसी पहचान बनाएंगे कि लोग उनके लुक्स को भूल जाएंगे और ऐसा हुआ भी.
आदित्य चोपड़ा की उस बात ने रणवीर सिंह को रात-दिन लगातार मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया. उन्होंने हर किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदलने की आदत डाल ली. चाहे नई भाषा सीखनी हो, शरीर पर काम करना हो या फिर किसी किरदार की मानसिकता को गहराई से समझना हो, रणवीर हर स्तर पर जीतोड़ मेहनत करते नजर आए. यही वजह है कि धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों ने उन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया. उनकी यही गजब की एनर्जी और काम के लिए डेडिकेशन उन्हें बाकी स्टार्स की भीड़ से अलग बनाता था.
रणवीर सिंह के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘राम लीला’ में काम किया. इस फिल्म ने न केवल उनकी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि उन्हें बड़े स्टार्स की कतार में भी खड़ा कर दिया. इसके बाद ‘बाजीराव मस्तानी’ में पेशवा बाजीराव का दमदार किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे ऐतिहासिक और सीरियस किरदारों को भी भी शानदार तरीके से निभा सकते हैं. इन फिल्मों ने रणवीर सिंह को सिर्फ बॉक्स ऑफिस का स्टार ही नहीं, बल्कि ऑडियंस का सबसे पसंदीदा स्टार बना दिया.
हालांकि, रणवीर सिंह के करियर का सबसे बड़ा जोखिम फिल्म ‘पद्मावत’ में अलाउद्दीन खिलजी का निगेटिव किरदार निभाना था. उस समय तक उनकी इमेज एक रोमांटिक और चुलबुले हीरो की बन चुकी थी. ऐसे में एक क्रूर, हिंसक और सत्ता के लिए पागल शासक का दमदार किरदार निभाना बहुत मुश्किल था. कई लोगों को डर था कि ऑडियंस उन्हें इस डरावने किरदार में एक्सेप्ट करेगी या नहीं. लेकिन रणवी सिंह ने अपनी एक्टिंग से इस विलेन के किरदार में इतनी जान डाल दी कि फिल्म रिलीज होने के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उनके ही अभिनय की बातें हो रही थी.
इस बड़ी कामयाबी के बाद रणवीर सिंह ने खुद को केवल पुरानी या ऐतिहासिक फिल्मों तक ही बांधकर नहीं रखा. उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल चुनकर सबको हैरान कर दिया. फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ में जहां वो एक अमीर और मॉडर्न लड़के के रोल में नजर आए, वहीं फिल्म ‘गली बॉय’ में उन्होंने मुंबई की चाल में रहने वाले एक गरीब और संघर्ष करने वाले रैपर का किरदार निभाया. ‘गली बॉय’ में उनकी एक्टिंग ने ये साफ कर दिया कि रणवीर किसी भी रोल को बेहद आसानी से जी सकते हैं. हर तरह के किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल लेने की यही खूबी उन्हें बिल्कुल अलग बनाती है.
रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के उन बड़े सितारों में से हैं. जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, खुद पर भरोसे और रिस्क लेने की काबिलियत से ये मुकाम पाया है. हाल के समय में उनकी शानदार फिल्मों और बड़े प्रोजेक्ट्स ने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए हैं. एक दौर था जब उन्हें सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था. लेकिन आज वही रणवीर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. उनकी जिंदगी में यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा की वे छोटी-से चैलेंज सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उनका पूरा करियर ही बदल कर रख दिया.