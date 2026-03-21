'धुरंधर 2' के लिए दिखा रणवीर सिंह का जबरदस्त डेडिकेशन, अंडरवाटर सीन के लिए ली ट्रेनिंग; बिना बॉडी डबल के खुद किए खतरनाक सीन

Dhurandhar 2 BTS Video: फिल्म धुरंधर 2 की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच रणवीर सिंह का एक BTS वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक कठिन अंडरवाटर सीन के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं
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Dhurandhar 2 BTS Video: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar: The Revenge) खूब सुर्खियां बटोर रही है. इसी बीच उनका एक बिहाइंड-द-सीन (BTS) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर एक बेहद मुश्किल अंडरवाटर (पानी के अंदर) सीक्वेंस के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं. उनके इस डेडिकेशन को देख कर फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि 'धुरंधर 2' फिल्म को रिलीज हुए अभी केवल तीन ही दिन हुए हैं. इस फिल्म को लोगों की बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. वहीं, फिल्म की फिल्म की एक-एक डीटेलिंग पर लोग गौर कर रहे हैं. साथ ही साथ आदित्य धर और तमाम टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने भी कड़ी मेहनत की है. इसका अंदाजा उनके काम और फिल्म में उनके बदले हुए दो लुक्स से आसानी से लगाया जा सकता है. इसके अलावा अब हाल ही में फिल्म का एक BTS वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक्टर का अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी साफ नजर आ रहा है.
इस वीडियो में एक्टर पूल के अंदर सांस रोक कर बैठे नजर आ रहे हैं. ये सीन फिल्म के आखिर में रणवीर सिंह की ट्रेनिंग के दौरान का है. जिसे देख फैंस भी हैरान हो रहे हैं और एक्टर के इसडेडिकेशन की जनकर तारीफ कर रहे हैं. बीटीएस क्लिप में रणवीर पहले ट्रेनिंग लेते हैं, फिर पूल में उतरते हैं और शांत मन से पानी के नीचे डूब जाते हैं. वे लंबे समय तक बिना हिले-डुले रहते हैं, जबकि कैमरामैन उनके चारों ओर घूमता है. यह देखकर फैंस हैरान हैं कि यह कोई स्टिल फोटो नहीं, बल्कि लाइव शूटिंग है.
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वीडियो सामने आते ही फैंस रणवीर के दीवाने हो गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके डेडिकेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,'आज के PR और VFX के दौर में ऐसा रियल एफर्ट देखना शानदार है.' वहीं दूसरे ने कहा, 'रणवीर, आप चमकते रहो, हमें आपसे और फिल्में चाहिए.' कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं, कि अगर इस साल उन्हें नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला, तो यह हैरानी की बात होगी.
Underwater BTS of Dhurandhar: The Revenge,
Ranveer Singh really held his breath for that long
बता दें कि 'धुरंधर 2' रिलीज के तीसरे दिन ही 300 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है. इस फिल्म को दर्शकों के सात ही सेलेब्स का भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. हर कोई इस फिल्म की जमकर तारीफें कर रहा है. फिर चाहे वो कोई आम दर्शक हो या बड़ा स्टार हो.
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