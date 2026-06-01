रणवीर सिंह के समर्थन में कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ प्रोड्यूसर, FWICE के खिलाफ याचिका; बोले-किसी को बैन करने का हक नहीं

FWICE के रणवीर सिंह को बैन करने के फैसले को प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल ने कोर्ट में खुली चुनौती दे डाली है. फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) के पूर्व अध्यक्ष टीपी अग्रवाल ने फिल्म एसोसिएशनों की ओर से कलाकारों पर लगाए जाने वाले बैन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है.
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फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर होने को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. दरअसल, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने एक्टर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन शुरू करने के निर्देश के बाद दिग्गज निर्माता टीपी अग्रवाल ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है.
फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) के पूर्व अध्यक्ष टीपी अग्रवाल ने फिल्म एसोसिएशनों की ओर से कलाकारों पर लगाए जाने वाले बैन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. अग्रवाल ने मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के खिलाफ याचिका दायर की है.
टीपी अग्रवाल का कहना है कि इस तरह के फैसले कलाकारों की आजीविका को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा, 'अग्रवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी ट्रेड बॉडी या एसोसिएशन कानूनन किसी व्यक्ति को काम करने से नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री आपसी सहयोग से चलती है. इस तरह के मामलों को सही कानूनी और प्रोफेशनल तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए. किसी को काम करने से रोकने की कोशिश को हल्के में नहीं लिया जा सकता. इससे लोगों के काम करने की आजादी और क्रिएटिविटी पर सीधा असर पड़ता है.
बता दें कि रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन लगाए जाने की अनाउंसमेंट की थी. जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक रणवीर के साथ फेडरेशन से जुड़े लोग काम नहीं करेंगे. गौरतलब है कि साल 2023 में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में फरहान अख्तर की 'डॉन 3' में कास्ट किया गया था. फिल्म से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म से दूरी बना है.
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