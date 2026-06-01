रणवीर सिंह के समर्थन में कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ प्रोड्यूसर, FWICE के खिलाफ याचिका; बोले-किसी को बैन करने का हक नहीं

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर सिंह के बाहर होने को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. दरअसल, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) ने एक्टर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन शुरू करने के निर्देश के बाद दिग्गज निर्माता टीपी अग्रवाल ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है.

FWICE के खिलाफ याचिका

फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) के पूर्व अध्यक्ष टीपी अग्रवाल ने फिल्म एसोसिएशनों की ओर से कलाकारों पर लगाए जाने वाले बैन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. अग्रवाल ने मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के खिलाफ याचिका दायर की है.

रणवीर सिंह के समर्थन में कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ प्रोड्यूसर

टीपी अग्रवाल का कहना है कि इस तरह के फैसले कलाकारों की आजीविका को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा, 'अग्रवाल ने अपनी याचिका में दलील दी है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी ट्रेड बॉडी या एसोसिएशन कानूनन किसी व्यक्ति को काम करने से नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री आपसी सहयोग से चलती है. इस तरह के मामलों को सही कानूनी और प्रोफेशनल तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए. किसी को काम करने से रोकने की कोशिश को हल्के में नहीं लिया जा सकता. इससे लोगों के काम करने की आजादी और क्रिएटिविटी पर सीधा असर पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीर सिंह को FWICE ने किया बैन

बता दें कि रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन लगाए जाने की अनाउंसमेंट की थी. जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक रणवीर के साथ फेडरेशन से जुड़े लोग काम नहीं करेंगे. गौरतलब है कि साल 2023 में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में फरहान अख्तर की 'डॉन 3' में कास्ट किया गया था. फिल्म से जुड़ा एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी किया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर सिंह ने क्रिएटिव मतभेदों के चलते फिल्म से दूरी बना है.