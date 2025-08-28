गणेशोत्सव में शामिल हुआ बॉलीवुड का पॉवर कपल, गोल्डन सूट में दिखीं दीपिका तो रणवीर का न्यू लुक वायरल

Deepika Ranveer Ambani House: हर साल की तरह इस बार भी नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के घर गणेशोत्सव मनाया गया. जिसमें बप्पा का आशीर्वाद लेने बॉलीवुड से लेकर राजनीति के लोग पहुंचे. इस गणेशोत्सव सेलिब्रेशन का एक इन साइड वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आईं.

दीपिका-रणवीर पहुंचे अंबानी हाउस

इस वीडियो में दीपिका पादुकोण गोल्डन कलर का कामदार कुर्ता पायजामा पहने नजर आईं तो वहीं रणवीर सिंह क्लीन शेव वाइफ दीपिका से मैचिंग गोल्डन कलर की कुर्ता पहने दिखे. इस दौरान दोनों ने बप्पा को फूल चढ़ाए और बप्पा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और मंगल कामना की.

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीर के लुक ने खींचा ध्यान

वीडियो में रणवीर सिंह शॉर्ट हेयर और क्लीन शेव लुक में स्पॉट हुए. जिसे देखकर लोगों को 'बैंड बाजा बारात' वाला रणवीर सिंह याद आ गया. हालांकि इस कपल के साथ उनकी लाडली बेटी दुआ नजर नहीं आईं. दीपिका और रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाकी सितारे भी आए नजर

दीपिका और रणवीर सिहं के अलावा इस वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस, टीना अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी भी वीडियो में दिखाई दिए. दीपिका का ये क्लासी और एलीगेंट लुक तो वहीं रणवीर का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दीपिका और रणवीर को लंबे वक्त बाद कैमरे में देख उनके फैंस बेहद खुश है और दोनों पर प्यार लुटा रहे हैं.

2 घंटा 43 मिनट की वो फिल्म, हिलाकर रख दिया था साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार का साम्राज्य, करोड़ों का नुकसान कराकर भी बनीं हाईएस्ट ग्रॉसर

वर्कफंट

दोनों के काम की बात करें तो रणवीर सिंह 'धुरंधर' फिल्म में बिजी हैं. इसमें आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. वहीं, दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से अभी तक ब्रेक पर है. हालांकि ऐसी खबरें आई थीं कि वो शाहरुख खान की 'किंग' फिल्म में कुछ देर के लिए नजर आएंगी. ये आखिरी बार 'सिंघम अगेन' फिल्म में पति रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई थीं.