गणेशोत्सव में शामिल हुआ बॉलीवुड का पॉवर कपल, गोल्डन सूट में दिखीं दीपिका तो रणवीर का न्यू लुक वायरल

Deepika Padukone और रणवीर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस वीडियो में ये दोनों अंबानी हाउस में गणेशोत्सव में शामिल नजर आए. इन दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया उनकी भक्ति में डूबे दिखे.
Deepika Ranveer Ambani House: हर साल की तरह इस बार भी नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के घर गणेशोत्सव मनाया गया. जिसमें बप्पा का आशीर्वाद लेने बॉलीवुड से लेकर राजनीति के लोग पहुंचे. इस गणेशोत्सव सेलिब्रेशन का एक इन साइड वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आईं.
दीपिका-रणवीर पहुंचे अंबानी हाउस
इस वीडियो में दीपिका पादुकोण गोल्डन कलर का कामदार कुर्ता पायजामा पहने नजर आईं तो वहीं रणवीर सिंह क्लीन शेव वाइफ दीपिका से मैचिंग गोल्डन कलर की कुर्ता पहने दिखे. इस दौरान दोनों ने बप्पा को फूल चढ़ाए और बप्पा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और मंगल कामना की.
रणवीर के लुक ने खींचा ध्यान
वीडियो में रणवीर सिंह शॉर्ट हेयर और क्लीन शेव लुक में स्पॉट हुए. जिसे देखकर लोगों को 'बैंड बाजा बारात' वाला रणवीर सिंह याद आ गया. हालांकि इस कपल के साथ उनकी लाडली बेटी दुआ नजर नहीं आईं. दीपिका और रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बाकी सितारे भी आए नजर
दीपिका और रणवीर सिहं के अलावा इस वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस, टीना अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी भी वीडियो में दिखाई दिए. दीपिका का ये क्लासी और एलीगेंट लुक तो वहीं रणवीर का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दीपिका और रणवीर को लंबे वक्त बाद कैमरे में देख उनके फैंस बेहद खुश है और दोनों पर प्यार लुटा रहे हैं.
वर्कफंट
दोनों के काम की बात करें तो रणवीर सिंह 'धुरंधर' फिल्म में बिजी हैं. इसमें आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. वहीं, दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से अभी तक ब्रेक पर है. हालांकि ऐसी खबरें आई थीं कि वो शाहरुख खान की 'किंग' फिल्म में कुछ देर के लिए नजर आएंगी. ये आखिरी बार 'सिंघम अगेन' फिल्म में पति रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई थीं.
