गणेशोत्सव में शामिल हुआ बॉलीवुड का पॉवर कपल, गोल्डन सूट में दिखीं दीपिका तो रणवीर का न्यू लुक वायरल
Advertisement
trendingNow12900023
Hindi Newsबॉलीवुड

गणेशोत्सव में शामिल हुआ बॉलीवुड का पॉवर कपल, गोल्डन सूट में दिखीं दीपिका तो रणवीर का न्यू लुक वायरल

Deepika Padukone और रणवीर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस वीडियो में ये दोनों अंबानी हाउस में गणेशोत्सव में शामिल नजर आए. इन दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया उनकी भक्ति में डूबे दिखे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण

Deepika Ranveer Ambani House: हर साल की तरह इस बार भी नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के घर गणेशोत्सव मनाया गया. जिसमें बप्पा का आशीर्वाद लेने बॉलीवुड से लेकर राजनीति के लोग पहुंचे. इस गणेशोत्सव सेलिब्रेशन का एक इन साइड वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आईं. 

दीपिका-रणवीर पहुंचे अंबानी हाउस

इस वीडियो में दीपिका पादुकोण गोल्डन कलर का कामदार कुर्ता पायजामा पहने नजर आईं तो वहीं रणवीर सिंह क्लीन शेव वाइफ दीपिका से मैचिंग गोल्डन कलर की कुर्ता पहने दिखे. इस दौरान दोनों ने बप्पा को फूल चढ़ाए और बप्पा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और मंगल कामना की.

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीर के लुक ने खींचा ध्यान

वीडियो में रणवीर सिंह शॉर्ट हेयर और क्लीन शेव लुक में स्पॉट हुए. जिसे देखकर लोगों को 'बैंड बाजा बारात' वाला रणवीर सिंह याद आ गया. हालांकि इस कपल के साथ उनकी लाडली बेटी दुआ नजर नहीं आईं. दीपिका और रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बाकी सितारे भी आए नजर

दीपिका और रणवीर सिहं के अलावा इस वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता फडणवीस, टीना अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी भी वीडियो में दिखाई दिए. दीपिका का ये क्लासी और एलीगेंट लुक तो वहीं रणवीर का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दीपिका और रणवीर को लंबे वक्त बाद कैमरे में देख उनके फैंस बेहद खुश है और दोनों पर प्यार लुटा रहे हैं. 

2 घंटा 43 मिनट की वो फिल्म, हिलाकर रख दिया था साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार का साम्राज्य, करोड़ों का नुकसान कराकर भी बनीं हाईएस्ट ग्रॉसर

वर्कफंट 

दोनों के काम की बात करें तो रणवीर सिंह 'धुरंधर' फिल्म में बिजी हैं. इसमें आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. वहीं, दीपिका पादुकोण मां बनने के बाद से अभी तक ब्रेक पर है. हालांकि ऐसी खबरें आई थीं कि वो शाहरुख खान की 'किंग' फिल्म में कुछ देर के लिए नजर आएंगी. ये आखिरी बार 'सिंघम अगेन' फिल्म में पति रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई थीं.

 

 

 

  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneRanveer Singh

Trending news

राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
;