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Hindi Newsबॉलीवुडवायरल हुआ रणवीर सिंह का ससुर प्रकाश पादुकोण एड, ध्रुव राठी पर किया तंज; फैंस बोले- पीक ड‍िटेल‍िंग धुरंधर

वायरल हुआ रणवीर सिंह का ससुर प्रकाश पादुकोण एड, ध्रुव राठी पर किया तंज; फैंस बोले- पीक ड‍िटेल‍िंग 'धुरंधर'

एड में रणवीर सिंह और प्रकाश पादुकोण को अलग-अलग सेटअप में देखा जा सकता है. दोनों एक बैंक के कार्ड को लेकर बात कर रहे हैं. मगर उनके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है, जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी पर तंज माना जा रहा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:16 PM IST
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वायरल हुआ रणवीर सिंह का ससुर प्रकाश पादुकोण एड, ध्रुव राठी पर किया तंज; फैंस बोले- पीक ड‍िटेल‍िंग 'धुरंधर'

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद सुर्खियों में हैं. अब एक्टर पहली बार अपने ससुर और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के साथ एक विज्ञापन में नजर आए हैं. इस एड ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. वहीं, नेटिजन्स इसे 'धुरंधर' की आलोचना करने वाले ध्रुव राठी पर तंज मान रहे हैं और वे इस मजाक के बारे में खूब चर्चा भी रहे हैं.

दरअसल, इस एड में रणवीर सिंह अपने ससुर और बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी को बताते हैं कि उनका ऐप कहीं भी और हर जगह भुगतान करने की सुविधा देता है. दोनों को एक सिनेमा हॉल के बाहर टिकट और पॉपकॉर्न खरीदते हुए दिखाया गया है. उनके पीछे लगे पोस्टर पर रणवीर सिंह की तस्वीर के साथ 'भवंदर' लिखा हुआ है. फैंस को यह समझने में देर नहीं लगी कि क्या यह पोस्टर ध्रुव राठी के 'धुरंधर' की आलोचना पर एक तंज था.

क्या था ध्रुव राठी के वीडियो?

यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' की आलोचना करते हुए वीडियो शेयर किए थे, जिनमें वे ऑपरेशन भवंदर नाम की एक काल्पनिक फिल्म पर चर्चा कर रहे थे. अपने वीडियो में, यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि दोनों फिल्में सत्ताधारी पार्टी के लिए प्रोपगेंडा थीं. अपने यूट्यूब वीडियो में ध्रुव ने कहा, 'अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज़्यादा खतरनाक होता है. 'द ताज स्टोरी' और 'द बंगाल फिल्म्स' जैसी फिल्में खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि वो बकवास फिल्में थीं. लेकिन धुरंधर एक मनोरंजक फिल्म है.'

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फैंस ने तुरंत किया नोटिस

इस एड के वायरल होने के बाद फैंस ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'ये तो मेटा जोक है... भवंदर.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'रणवीर सिंह ने ध्रुव राठी को कैसे ट्रोल किया. एक और ने लिखा- अरे, मैं हंस रहा हूं, उनके पीछे जिस फिल्म का विज्ञापन है वो भवंदर है. फैन ने लिखा, 'पीक डिटेलिंग धुरंधर'. 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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