दिवाली से पहले खत्म हो सकती है रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की शूटिंग, फिर करेंगे 'डॉन 3'
Advertisement
trendingNow12924938
Hindi Newsबॉलीवुड

दिवाली से पहले खत्म हो सकती है रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की शूटिंग, फिर करेंगे 'डॉन 3'

Dhurandhar फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह इस मूवी की शूटिंग जल्द खत्म करके 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धुरंधर फिल्म
धुरंधर फिल्म

Dhurandhar Vs Don 3: रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर' फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ये एक गैंग्सटर ड्रामा फिल्म कही जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग प्रोडक्शन हाउस 15 अक्टूबर, 2025 तक रैप अप करना चाहता है. जिसके कुछ वक्त बाद रणवीर सिंह फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं.

दिवाली से पहले खत्म हो रही 'धुरंधर' की शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' फिल्म के आखिरी दौर की शूटिंग जोरो शोरों से चल रही है. रणवीर सिंह अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेगें, बाकी सितारों की शूटिंग 10 दिन तक और चलेगी. जिसके बाद फिल्म का रैपअप हो जाएगा 15 अक्टूबर तक.

Add Zee News as a Preferred Source

राजा साहब से होगी टक्कर

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स दिवाली के आसपास फिल्म के प्रमोशन की प्लानिंग कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक फिल्म का 65% हिस्सा एडिट होकर फाइनल हो चुका है. इसके बाद फिल्म की फर्स्ट कॉपी रेडी हो जाएगी. जिसके बाद टेक्निकल टचअप दिया जाएगा. लिहाजा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के आखिर में पूरी फिल्म तैयार हो जाएगी. रणवीर सिंह की इस फिल्म को मेकर्स 5 दिसंबर, 2025 को प्रभास की 'राजा साहब' के साथ रिलीज करना चाहते हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फैंस को दो 'धुंरधरों' की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

500 करोड़ी हिट देने के बाद 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ लगी बड़ी फिल्म, साथ में होंगी फातिमा सना शेख

 

आखिर में शुरू होगी 'डॉन 3' की शूटिंग

खबरों की मानें तो रणवीर सिंह इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद फरहान अख्तर की 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. यानी कि अक्टूबर के आखिर में. कहा जा रहा है कि रणवीर का फरहान से स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन चल रहा है. इसके साथ ही एक्शन टीम के साथ भी बातचीत चल रही है. कहा जा रहा है कि रणवीर के साथ इस मूवी में बिग एक्शन सीक्वेंस प्लान किए जा रहे हैं.बात 'धुरंधर' की करें तो रिपोर्ट्स की मानें तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी. हालांकि फिल्म का प्लॉट क्या होगा ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर इसमें अंडरकवर जासूस के रोल में हैं. इसमें इनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं.

 

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer Singh

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;