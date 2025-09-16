दिवाली से पहले खत्म हो सकती है रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की शूटिंग, फिर करेंगे 'डॉन 3'

Dhurandhar Vs Don 3: रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर' फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ये एक गैंग्सटर ड्रामा फिल्म कही जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग प्रोडक्शन हाउस 15 अक्टूबर, 2025 तक रैप अप करना चाहता है. जिसके कुछ वक्त बाद रणवीर सिंह फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं.

दिवाली से पहले खत्म हो रही 'धुरंधर' की शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' फिल्म के आखिरी दौर की शूटिंग जोरो शोरों से चल रही है. रणवीर सिंह अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेगें, बाकी सितारों की शूटिंग 10 दिन तक और चलेगी. जिसके बाद फिल्म का रैपअप हो जाएगा 15 अक्टूबर तक.

Add Zee News as a Preferred Source

राजा साहब से होगी टक्कर

रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स दिवाली के आसपास फिल्म के प्रमोशन की प्लानिंग कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक फिल्म का 65% हिस्सा एडिट होकर फाइनल हो चुका है. इसके बाद फिल्म की फर्स्ट कॉपी रेडी हो जाएगी. जिसके बाद टेक्निकल टचअप दिया जाएगा. लिहाजा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के आखिर में पूरी फिल्म तैयार हो जाएगी. रणवीर सिंह की इस फिल्म को मेकर्स 5 दिसंबर, 2025 को प्रभास की 'राजा साहब' के साथ रिलीज करना चाहते हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फैंस को दो 'धुंरधरों' की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

500 करोड़ी हिट देने के बाद 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ लगी बड़ी फिल्म, साथ में होंगी फातिमा सना शेख

आखिर में शुरू होगी 'डॉन 3' की शूटिंग

खबरों की मानें तो रणवीर सिंह इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद फरहान अख्तर की 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. यानी कि अक्टूबर के आखिर में. कहा जा रहा है कि रणवीर का फरहान से स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन चल रहा है. इसके साथ ही एक्शन टीम के साथ भी बातचीत चल रही है. कहा जा रहा है कि रणवीर के साथ इस मूवी में बिग एक्शन सीक्वेंस प्लान किए जा रहे हैं.बात 'धुरंधर' की करें तो रिपोर्ट्स की मानें तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी. हालांकि फिल्म का प्लॉट क्या होगा ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर इसमें अंडरकवर जासूस के रोल में हैं. इसमें इनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं.