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Hindi Newsबॉलीवुडरैपर बादशाह के क्लब को किया सील, डिस्को में मिली थी काफी खामियां, एक्शन के बाद सिंगर ने मांगी माफी

रैपर बादशाह के क्लब को किया सील, डिस्को में मिली थी काफी खामियां, एक्शन के बाद सिंगर ने मांगी माफी

Rapper Badshah Club Seal: रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके एक क्लब पर चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया है. बादशाह का ये क्लब चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में है. प्रशासन ने ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन करने के आरोपों के बाद की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:52 PM IST
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रैपर बादशाह के क्लब को किया सील, डिस्को में मिली थी काफी खामियां, एक्शन के बाद सिंगर ने मांगी माफी

चंडीगढ़ में प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाते हुए मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह से जुड़े एक चर्चित क्लब को सील कर दिया है.  दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन की बिल्डिंग ब्रांच और एस्टेट ऑफिस की टीम ने सेक्टर-26 स्थित क्लब पर कार्रवाई की है. अधिकारियों ने क्लब के मुख्य द्वार पर सील लगाकर उसे बंद कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि क्लब में नियमों का पालन नहीं किया गया था और निर्धारित दिशा-निर्देशों के विरूद्ध बदलाव किए गए थे. इसी कारण यह कार्रवाई की गई.

बादशाह के क्लब पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, प्रशासन को काफी समय से क्लब में निर्माण संबंधी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं. जांच के दौरान पाया गया कि बिल्डिंग में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे जो नक्शे और निर्धारित बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप नहीं थे. अधिकारियों ने कई बार नोटिस जारी कर नियमों के अनुसार कमियां दूर करने और बिल्डिंग को स्वीकृत मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए थे.

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प्रशासन का दावा है कि बार-बार चेतावनी देने और पर्याप्त समय देने के बावजूद क्लब में पॉलिसी के अनुसार जरूरी बदलाव नहीं किए गए. ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई करना जरूरी हो गया. इसी के तहत टीम मौके पर पहुंची और क्लब के मुख्य दरवाजों को सील कर दिया गया.

नियमों के उल्लंघन पर किया गया सील

इससे पहले बादशाह अपने एक गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में थे. इस गाने के अश्लील बोलों के चलते उनके खिलाफ एफआईआर और हरियाणा महिला आयोग की ओर से समन तक जारी हुआ था, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी. साथ ही गाने को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रैपर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, "मेरा इरादा यह बिल्कुल भी नहीं था कि मैं हरियाणा की किसी महिला के बारे में ऐसी बात करूं. मैं हिप-हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स प्रतिद्वंदी के लिए होते हैं, न कि किसी औरत या बच्चे के लिए. मैं खुद हरियाणा से हूं, मेरी पहचान हरियाणा से है. मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा की संस्कृति और बोली को ऊंचाई तक लेकर जाऊं. लेकिन अगर गाने से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहेदिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर माफ करेंगे."

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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