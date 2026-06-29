/जैसमीन सैंडलास के हैदराबाद शो में बवाल, 3 घंटे देरी से पहुंचने और लिप-सिंक के आरोपों पर भड़के फैंस

पंजाबी सिंगर जैसमीन सैंडलास हां ही में अपने हैदराबाद कॉन्सर्ट को लेकर विवादों में घिर गई हैं. शो में शामिल कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसे 'सबसे खराब अनुभव' बताया. फैंस का आरोप है कि जैसमीन तय समय से लगभग तीन घंटे देरी से स्टेज पर पहुंचीं. साथ ही कई लोगों ने उन पर परफॉर्मेंस के दौरान लिप-सिंक करने का भी आरोप लगाया.
इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सिंगर के साथ-साथ शो के ऑर्गेनाइजर की भी आलोचना हो रही है. फैंस ने शो में हुई देरी और खराब व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है. बता दें कि 27 जून को जैसमीन सैंडलास ने हैदराबाद के क्वेक एरीना में परफॉर्म किया था. हालांकि, कॉन्सर्ट के बाद ये शो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. शो में शामिल लोगों ने खूब रिएक्शन शेयर किए, जिनमें कई लोगों ने पूरे अनुभव को बेकार बताया.
विवाद सिर्फ जैसमीन की परफॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं रहा. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर पर भी निशाना साधा. लोगों का आरोप है कि पूरे शो के दौरान खराब मैनेजमेंट, सही जानकारी न देना और लंबे समय तक इंतजार कराना जैसी कई समस्याएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने तो इसे लोगों को ठगने का नया तरीका" तक बता दिया.
एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन सच में बहुत निराश हुई!! शो रात 8 बजे शुरू होना था, लेकिन जैस्मिन सैंडलस, आप 11:20 पर आईं और न तो कोई बात कही और न ही कोई माफी मांगी?? पूरे तीन घंटे की देरी!!! और फिर आप आकर लिप-सिंक करती हैं, सच में, एक लाइव शो में? फिर बिना किसी 'थैंक यू', 'सॉरी' या कुछ भी कहे अचानक चली गईं.'
एक ने कहा, 'बहुत बुरा अनुभव! हमने 8 से 11:30 बजे तक इंतजार किया और फिर चले गए क्योंकि हमें वापस बहुत दूर जाना था. देरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. मैनेजमेंट स्टाफ का व्यवहार सबसे खराब और बदतमीज था. लोगों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि 'Quake' इवेंट्स किस तरह के घटिया स्कैम होते हैं. सच में, बहुत बुरा अनुभव और घटिया मैनेजमेंट!'
एक सोशल मीडिया यूजर ने इसे बस एक 'सुपर फ्लॉप शो' कहा, जबकि दूसरे ने लिखा, 'बहुत निराशाजनक अनुभव. इवेंट 8 PM के बजाय रात 11 PM के बाद शुरू हुआ. बहुत ही खराब इवेंट..... वह सचमुच बस गायब हो गई.... + QUAKE का मैनेजमेंट... सबसे खराब... खाने की सर्विस के साथ एक्स्ट्रा कवर चार्ज.. बस बिना किसी वजह के पैसे लूटे जा रहे थे.... मैं पहले भी क्लब कॉन्सर्ट में गया हूं लेकिन यह तो सच में सबसे खराब था, बस बात खत्म.'
बता दें कि जैसमीन सैंडलास का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था, जबकि उनकी परवरिश अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है. उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2008 में गाने 'मुस्कान' से की थी. इसके बाद उन्होंने रैपर बोहेमिया के साथ एल्बम 'गुलाबी' में काम किया, जिससे उन्हें पहचान मिली.
जैसमीन ने बॉलीवुड में बतौर सिंगर डेब्यू सलमान खान की फिल्म 'किक' से किया. इस फिल्म का उनका गाना 'यार ना मिले' सुपरहिट साबित हुआ. इसके बाद उन्होंने 'स्ट्रीट डांसर 3डी' का 'इलीगल वेपन 2.0', 'मुंज्या' का 'तरस नहीं आया तुझको', 'रेड 2' का 'नशा' और कई अन्य पॉपुलर गानों में अपनी आवाज दी. आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में उनके हालिया गाने भी चार्टबस्टर रहे हैं. फिल्म के पहले हिस्से में, उन्होंने टाइटल ट्रैक और आइटम सॉन्ग 'शरारत' गाया. दोनों ही गानों को बहुत पसंद किया गया.