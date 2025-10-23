दूसरी बार पिता बनने वाले हैं राम चरण, दिवाली पर वाइफ उपासना की हुई गोद भराई, शेयर किया इनसाइड VIDEO

साउथ टॉप एक्टर राम चरण फिर से पिता बनने वाले हैं. इस गुड न्यूज को एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसमें परिवार वाले गोद भराई की रस्म करते नजर आए.
Ram Charan Upasana Expecting 2nd Baby: राम चरण और उपासना ने सोशल मीडिया पर गुड न्यूज का ऐलान किया है. राम चरण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कैप्शन के साथ ऐसा वीडियो शेयर किया जिससे उपासना की गोदभराई की रस्म हो रही है. इस वीडियो को जैसे ही राम चरण ने शेयर किया तो फैंस और सेलेब्स दोनों दूसरी प्रेग्नेंसी की दोनों सितारों को बधाई दे रहे हैं.
डबल दिवाली सेलेब्रेशन
इंस्टाग्राम पर राम चरण ने वाइफ उपासना के साथ दिवाली का एक वीडियो शेयर किया. इसके कैप्शन में लिखा- 'ये दिवाली इस बार डबल सेलिब्रेशन वाली रही. प्यार भी डबल और आशीर्वाद भी डबल.' इस वीडियो में उपासना नीले रंग का सूट पहने हुई है और घर की महिलाएं घर में बेबी शावर की रस्म करते नजर आ रही हैं. वीडियो में परिवार वाले और स्पेशली राम चरण काफी खुश दिख रहे हैं.
काजल ने दी गुड न्यूज पर बधाई
राम चरण के इस वीडियो को जैसे ही शेयर किया तो काजल अग्रवाल ने कमेंट किया- 'बहुत बहुत बधाई हो मम्मी और पापा को और बड़ी बहन कारा को भी ढेर सारी बधाई.' इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कई और फैंस ने इन दोनों को दोबारा पेरेंट्स बनने की खुशी में जमकर बधाई दी.
कुछ दिन पहले पीएम मोदी से की थी मुलाकात
राम चरण और उपासना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी जिसमें दोनों ने तीरंदाजी प्रीमियर लीग पर बात की थी.इस खास मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया था- 'उपासना और अनिल गारु आपसे मिलकर खुशी हुई. तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने में आपके प्रयास सराहनीय है. इससे युवाओं को फायदा होगा.'
आंखों में गुस्सा...मिशन पर नजरें...प्रभास का'फौजी' से इंटेस लुक वायरल, 2,500,000,000 नेटवर्थ वाले सुपरस्टार का फैंस को तोहफा
2023 में पहली बार बने थे पेरेंट्स
उपासना और राम चरण ने क्लिन कारा का 2023 में वेलकम किया था. जिसके बाद अब वो दोबारा जल्द ही मां बनने वाली हैं. इस गुड न्यूज से फैंस, परिवार वाले और सेलेब्स काफी खुश है और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दोनों के घर में किलकारियां गूंजेंगी.
