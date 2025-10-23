Advertisement
trendingNow12972890
Hindi Newsबॉलीवुड

2000000000 करोड़ की मालकिन का जलवा, फिल्म में कैमियो करने आ रहे दो दिग्गज सतारे

Nayanthara की फिल्म में दो दिग्गज सितारों का कैमियो होगा. इस फिल्म का नाम 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' है. जिसके टीजर को फैंस का खूब प्यार मिला था.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है ये हसीना?
कौन है ये हसीना?

Mana Shankara Vara Prasad Garu Film: चिरंजीवी बहुत जल्द फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' में नयनतारा के साथ दिखाई देंगे. इस फिल्म का निर्देशन अनिल रविपुडी कर रहे हैं. फिल्म के निर्माताओं ने दर्शकों को बताया कि इस फिल्म में वेंकटेश कैमियो रोल करते नजर आएंगे. इससे पहले बताया गया था कि फिल्म में नागार्जुन का भी कैमियो रोल है.

दो सितारे करेंगे कैमियो

फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस में से एक गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- 'चिरंजीवी और वेंकटेश एक ऐसी जोड़ी हैं, जिसे लंबे समय से फैंस साथ देखने के सपने देख रहे थे. टीम 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' फिल्म में वेंकटेश का स्वागत करती है.' चिरंजीवी ने खुद वेंकटेश का टीम में स्वागत किया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@nayanthara)

साथ में मनाई थी दिवाली

उन्होंने अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा-'मेरे प्यारे दोस्त, वेंकटेश का 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' के परिवार में स्वागत है. आइए इस संक्रांति 2026 को सिनेमाघरों में इस खुशी का जश्न मनाएं'. इस बात की घोषणा दीपावली के बाद हुई. दिलचस्प बात यह है कि चिरंजीवी ने इस साल अपने सभी करीबी दोस्तों,जिनमें वेंकटेश और नागार्जुन भी शामिल हैं, उनके साथ दीपावली मनाई थी.

टीजर फैंस को आया था पसंद

फिल्म निर्माताओं ने चिरंजीवी के जन्मदिन पर फिल्म का टाइटल टीजर जारी किया था.इस फिल्म को पहले ‘मेगा157’ कहा जा रहा था. टीजर में चिरंजीवी एक गाड़ी से आते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे हथियारबंद कमांडो का एक समूह चल रहा था.बैकग्राउंड म्यूजिक में बॉस-बॉस की गूंज सुनाई दे रही थी. इसके टीजर ने ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था. इस फिल्म का निर्माण साहू गरपति और सुष्मिता कोनिडेला ने किया है. 

'बॉलीवुड ने रिस्क लेना बंद कर दिया...''सैयारा के हिट होने पर बोले अरशद वारसी

अगले साल होगी रिलीज

इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' और 'गॉडफादर' के बाद नयनतारा इस फिल्म में तीसरी बार चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. भीम्स सेसिरोलेओ इस फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहे हैं. इसकी कहानी एस. कृष्णा और जी. आदि नारायण ने मिलकर लिखी है. यह फिल्म संक्रांति पर अगले साल रिलीज होगी. आपको बता दें, नयनतारा 200 करोड़ की मालकिन है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Nayanthara

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन