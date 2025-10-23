2000000000 करोड़ की मालकिन का जलवा, फिल्म में कैमियो करने आ रहे दो दिग्गज सतारे

Mana Shankara Vara Prasad Garu Film: चिरंजीवी बहुत जल्द फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' में नयनतारा के साथ दिखाई देंगे. इस फिल्म का निर्देशन अनिल रविपुडी कर रहे हैं. फिल्म के निर्माताओं ने दर्शकों को बताया कि इस फिल्म में वेंकटेश कैमियो रोल करते नजर आएंगे. इससे पहले बताया गया था कि फिल्म में नागार्जुन का भी कैमियो रोल है.

दो सितारे करेंगे कैमियो

फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस में से एक गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा- 'चिरंजीवी और वेंकटेश एक ऐसी जोड़ी हैं, जिसे लंबे समय से फैंस साथ देखने के सपने देख रहे थे. टीम 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' फिल्म में वेंकटेश का स्वागत करती है.' चिरंजीवी ने खुद वेंकटेश का टीम में स्वागत किया.

साथ में मनाई थी दिवाली

उन्होंने अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा-'मेरे प्यारे दोस्त, वेंकटेश का 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' के परिवार में स्वागत है. आइए इस संक्रांति 2026 को सिनेमाघरों में इस खुशी का जश्न मनाएं'. इस बात की घोषणा दीपावली के बाद हुई. दिलचस्प बात यह है कि चिरंजीवी ने इस साल अपने सभी करीबी दोस्तों,जिनमें वेंकटेश और नागार्जुन भी शामिल हैं, उनके साथ दीपावली मनाई थी.

टीजर फैंस को आया था पसंद

फिल्म निर्माताओं ने चिरंजीवी के जन्मदिन पर फिल्म का टाइटल टीजर जारी किया था.इस फिल्म को पहले ‘मेगा157’ कहा जा रहा था. टीजर में चिरंजीवी एक गाड़ी से आते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे हथियारबंद कमांडो का एक समूह चल रहा था.बैकग्राउंड म्यूजिक में बॉस-बॉस की गूंज सुनाई दे रही थी. इसके टीजर ने ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था. इस फिल्म का निर्माण साहू गरपति और सुष्मिता कोनिडेला ने किया है.

अगले साल होगी रिलीज

इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' और 'गॉडफादर' के बाद नयनतारा इस फिल्म में तीसरी बार चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. भीम्स सेसिरोलेओ इस फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहे हैं. इसकी कहानी एस. कृष्णा और जी. आदि नारायण ने मिलकर लिखी है. यह फिल्म संक्रांति पर अगले साल रिलीज होगी. आपको बता दें, नयनतारा 200 करोड़ की मालकिन है.