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Hindi Newsबॉलीवुडविजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए झोंक दी जान, 10 महीने तक हाथ से नहीं छोड़े कार्ड; कहा-किरदार के साथ न्याय करना...

विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए झोंक दी जान, 10 महीने तक हाथ से नहीं छोड़े कार्ड; कहा-किरदार के साथ न्याय करना...

Matka King: विजय वर्मा इन दिनों अपनी अपकमिगं सीरीज 'मटका किंग' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये मच अवेटेड सीरीज आने वाले शुक्रवार यानी 17 अप्रैल 2026 को OTT पर दस्तक देने वाली है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:54 PM IST
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विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए झोंक दी जान, 10 महीने तक हाथ से नहीं छोड़े कार्ड; कहा-किरदार के साथ न्याय करना...

आज के समय में वेब सीरीज और फिल्मों में किरदार को असली दिखाने के लिए कलाकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है. सिर्फ डायलॉग बोलना या स्क्रीन पर दिखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस किरदार को जीना पड़ता है. यही वजह है कि कई कलाकार अपने रोल के लिए महीनों तक तैयारी करते हैं. इसी कड़ी में अभिनेता विजय वर्मा ने अपनी आने वाली सीरीज 'मटका किंग' के लिए जो मेहनत की है, वह अब चर्चा का विषय बन गई है.

'मटका किंग' के लिए खास तैयारी 

दरअसल, इस सीरीज में विजय वर्मा का किरदार मुंबई में 'मटका' नाम के जुए का नेटवर्क चलाता है. यह किरदार पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसे असली जैसा दिखाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. अपने रोल को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कार्ड्स के साथ खेलने की कला सीखी, ताकि स्क्रीन पर उनका हर मूवमेंट नेचुरल लगे.

प्रमोशन के दौरान विजय वर्मा ने कहा, ''मैंने कार्ड्स के साथ काम करने के लिए एक प्रोफेशनल जादूगर की मदद ली. इस जादूगर को प्रोडक्शन टीम ने मेरे घर भेजा, जहां मैंने कई सेशंस में कार्ड पकड़ना, शफल करना और अलग-अलग ट्रिक्स सीखीं. करीब एक महीने तक मैंने 12 से 15 सेशन लिए, जिसमें मुझे यह समझाया गया कि कार्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उन्हें अपने किरदार का हिस्सा बनाना है.''

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विजय वर्मा ने ‘मटका किंग’ के लिए झोंक दी जान

विजय वर्मा ने कहा, ''मेरा मकसद सिर्फ कार्ड्स चलाना सीखना नहीं था, बल्कि मैं चाहता था कि यह मेरे किरदार की पहचान बन जाए. दर्शकों को ऐसा लगे जैसे कार्ड्स मेरी कला का हिस्सा हैं. इस तैयारी के दौरान मैंने तकनीक सीखी. कार्ड्स के साथ सहज होना भी सीखा, जिससे मेरा अभिनय और मजबूत हो सका.''

उन्होंने कहा, ''जब कोई व्यक्ति कार्ड्स के साथ खेलता है, तो उसका पूरा ध्यान उसी पर होता है. ऐसे में एक साथ डायलॉग बोलना और अभिनय करना मेरे लिए काफी मुश्किल था.''

10 महीने तक हाथ से नहीं छोड़े कार्ड

उदाहरण देते हुए विजय वर्मा ने कहा, ''जैसे कोई नया संगीत सीखने वाला व्यक्ति एक साथ गाना और हारमोनियम बजाना मुश्किल पाता है, वैसे ही कार्ड्स के साथ एक्टिंग करना भी चुनौतीपूर्ण था.''

उन्होंने कहा, ''मैंने इस चुनौती को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की. शूटिंग के दौरान लगभग 10 महीने तक अपने हाथ में हमेशा कार्ड्स रखे. मैं हर दिन इस पर काम करता था, ताकि एक साथ कार्ड्स खेलते हुए अपने डायलॉग भी सही तरीके से बोल सकूं. इस मेहनत में मेरे साथ निर्देशक नागराज मंजुले भी जुड़े. हम दोनों मिलकर हर दिन यह तय करते थे कि सीन को और बेहतर कैसे बनाया जाए.'''मटका किंग' 17 अप्रैल से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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