Advertisement
trendingNow13213431
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर’ के बाद नए अवतार में दिखेंगे रणवीर सिंह, ‘दी इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा’ पर बनाएंगे ग्रैंड स्केल ट्रिलजी! धारण करेंगे भगवान शिव का रूप

‘धुरंधर’ के बाद नए अवतार में दिखेंगे रणवीर सिंह, ‘दी इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा’ पर बनाएंगे ग्रैंड स्केल ट्रिलजी! धारण करेंगे भगवान शिव का रूप

‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद रणवीर सिंह एक बार फिर अपने नए और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो जल्द ही एक ग्रैंड माइथोलॉजिकल फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 11, 2026, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धुरंधर’ के बाद नए अवतार में दिखेंगे रणवीर सिंह, ‘दी इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा’ पर बनाएंगे ग्रैंड स्केल ट्रिलजी! धारण करेंगे भगवान शिव का रूप

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह के पास कई प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अपकमिंग फिल्म ‘प्रलय’ की है. ये एक जॉम्बी एपोकलिप्स पर बेस्ड फिल्म है. इसी बीच एक्टर का नाम एक और नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा है. खबरों के मुताबिक, रणवीर सिंह मशहूर उपन्यास The Immortals of Meluha के फिल्मी रूपांतरण में भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं. इस प्रोजेक्ट को बिड़ला स्टूडियोज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा और इसे एक ट्रिलॉजी के रूप में प्रजेंट किया जा सकता है.

खबरों के अनुसार, रणवीर सिंह ने मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी के फैंटसी नॉवल सीरीज The Immortals of Meluha के राइट्स खरीद लिए हैं. उन्होंने इसके लिए मोटी रकम चुकाई है. वहीं वो इस प्रोजेक्ट को बिड़ला स्टूडियो के साथ मिलकर एक ग्रैंड स्केल माइथोलॉजिकल ट्रिलॉजी बना सकते हैं. 

प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल इस फिल्म को लिखा जा रहा है, जिस पर कई राइटर्स काम कर रहे हैं. अनन्या बिड़ला और रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट पर जी-जान से जुट गए हैं. इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि रणवीर लंबे समय से ‘मेलुहा’ को बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे, जिसके राइट्स उन्होंने हाल ही में खरीद लिए हैं. अब इस प्रोजेक्ट पर ऑफिशियली काम शुरू हो चुका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रिलॉजी के रूप में करेंगे पेश
रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मेकर्स इसे एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बना रहे हैं. और इस कहानी को तीन फिल्मों में रिलीज करने की प्लानिंग है. राइटिंग वर्क शुरू हो चुका है. टीम इसका स्क्रीनप्ले और मेलुहा की दुनिया को तैयार कर रही है. वहीं जल्द ही फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग साल 2028 में शुरू हो सकती है. 

fallback

किताब के बारे में 
ये फिल्म प्रोजेक्ट लेखक अमीश त्रिपाठी  की पॉपुलर बुक बेस्ड है, जिन्हें ‘शिव ट्रिलॉजी’ के नाम से जाना जाता है. इस सीरीज की पहली किताब The Immortals of Meluha पहले ही इंडियन रीडर्स के बीच काफी पॉपुलर रही है, और अब इसके सिनेमाई प्रेजेंटेशन की खबरों ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकती है.

 

इससे पहले रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म ‘Dhurandhar 2’ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, जिसमें उनका एक अलग एक्शन अवतार देखने को मिल सकता है. लेकिन The Immortals of Meluha प्रोजेक्ट उनके करियर को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्रैंड ट्रिलॉजी यूनिवर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Ranveer Singh

Trending news

Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
Food Streets
Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
West Bengal news
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
Shivaji Maharaj
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
Mamata Banerjee
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
peanut
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
NEET
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
Presidential Elections 2027
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
Agni MIRV Missile
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली