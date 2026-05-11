‘धुरंधर’ के बाद नए अवतार में दिखेंगे रणवीर सिंह, ‘दी इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा’ पर बनाएंगे ग्रैंड स्केल ट्रिलजी! धारण करेंगे भगवान शिव का रूप

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह के पास कई प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अपकमिंग फिल्म ‘प्रलय’ की है. ये एक जॉम्बी एपोकलिप्स पर बेस्ड फिल्म है. इसी बीच एक्टर का नाम एक और नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा जा रहा है. खबरों के मुताबिक, रणवीर सिंह मशहूर उपन्यास The Immortals of Meluha के फिल्मी रूपांतरण में भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं. इस प्रोजेक्ट को बिड़ला स्टूडियोज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा और इसे एक ट्रिलॉजी के रूप में प्रजेंट किया जा सकता है.

खबरों के अनुसार, रणवीर सिंह ने मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी के फैंटसी नॉवल सीरीज The Immortals of Meluha के राइट्स खरीद लिए हैं. उन्होंने इसके लिए मोटी रकम चुकाई है. वहीं वो इस प्रोजेक्ट को बिड़ला स्टूडियो के साथ मिलकर एक ग्रैंड स्केल माइथोलॉजिकल ट्रिलॉजी बना सकते हैं.

प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल इस फिल्म को लिखा जा रहा है, जिस पर कई राइटर्स काम कर रहे हैं. अनन्या बिड़ला और रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट पर जी-जान से जुट गए हैं. इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि रणवीर लंबे समय से ‘मेलुहा’ को बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे, जिसके राइट्स उन्होंने हाल ही में खरीद लिए हैं. अब इस प्रोजेक्ट पर ऑफिशियली काम शुरू हो चुका है.

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ट्रिलॉजी के रूप में करेंगे पेश

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मेकर्स इसे एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बना रहे हैं. और इस कहानी को तीन फिल्मों में रिलीज करने की प्लानिंग है. राइटिंग वर्क शुरू हो चुका है. टीम इसका स्क्रीनप्ले और मेलुहा की दुनिया को तैयार कर रही है. वहीं जल्द ही फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग साल 2028 में शुरू हो सकती है.

किताब के बारे में

ये फिल्म प्रोजेक्ट लेखक अमीश त्रिपाठी की पॉपुलर बुक बेस्ड है, जिन्हें ‘शिव ट्रिलॉजी’ के नाम से जाना जाता है. इस सीरीज की पहली किताब The Immortals of Meluha पहले ही इंडियन रीडर्स के बीच काफी पॉपुलर रही है, और अब इसके सिनेमाई प्रेजेंटेशन की खबरों ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकती है.

इससे पहले रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म ‘Dhurandhar 2’ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, जिसमें उनका एक अलग एक्शन अवतार देखने को मिल सकता है. लेकिन The Immortals of Meluha प्रोजेक्ट उनके करियर को एक नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ग्रैंड ट्रिलॉजी यूनिवर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है.