900 करोड़ी से भिड़ी 400 करोड़ की फिल्म, 10वें दिन ढेर होते ही फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- ‘दूसरों का मजाक उड़ाने…’

साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज हुई रणवीर सिंह की 900 करोड़ की कमाई करने वाली ‘धुरंधर’ को टक्कर देने के लिए प्रभास की ‘द राजा साब’ ने सिनेमाघरों में खूब धूम-धड़ाके से एंट्री मारी थी. लेकिन 400 करोड़ के बजट में तैयार की गई ये फिल्म ‘धुरंधर’ के एक हफ्ते की कमाई का सामना भी नहीं कर पाई.
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बीती साल 2025 के आखिरी माह में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से अभी तक ये फिल्म वर्ल्डवाइड अपना बज़ क्रिएट किए हुए हैं. वहीं ‘धुरंधर’ के तूफान को रोकने के लिए साउथ इंडस्ट्री के ‘बाहुबली’ स्टार प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ को 2026 की शुरुआत में रिलीज किया गया. मगर ये फिल्म मेकर्स और फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और 10 दिन में ही ढेर हो गई. 400 करोड़ के महंगे बजट में तैयार की गई ‘द राजा साहब’ से बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी. लेकिन 10वें दिन तक आते आते ये फिल्म कमाई के मामले में बुरी तरह फेल हो गई.
प्रभास की ‘द राजा साब’ लुढ़की
‘बाहुबली’ स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ को 400 से 450 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, जिसने पहले दिन 50 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिससे मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं कि कम से कम ये बजट की कमाई को तो निकाल ही लेगी. लेकिन मेकर्स की उम्मीरों पर उस समय पानी फिर गया जब 10वां दिन आते आते फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 2.50 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया. वहीं भारत में अब तक फिल्म का कलेक्शन 139.25 करोड़ हो गया. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 196.65 करोड़ ही कर पाई है.
रिलीज से पहले डायरेक्टर ने ली थी गारंटी
हिट फिल्में देने के लिए जाने वाले प्रभास की ‘द राजा साब’ के रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने प्री- रिलीज इवेंट के दौरान फैंस से ये वादा किया था कि, ‘बाहुबली’ स्टार के फैंस और फैमिली अगर आप 1% भी फिल्म से निराश होंगे, तो आप मेरे घर में आकर सवाल कर सकते हैं. विला नंबर 17 कोला लग्जरिया, कोंडापुर! वहीं डायरेक्टर की इस बात को सुनकर स्टेज पर मौजूद प्रभास हंसते हुए नजर आए थे. वहीं अब जब ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो मारुति ऑनलाइन ट्रोलिंग पर रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी में खुद मुश्किलों से घिरे होते हैं. ये कोई धमकी नहीं, बल्कि जिंदगी का सच है. उनका ये बयान अब इंटरनेट पर एक मीम बनता हुआ नजर आ रहा है.
