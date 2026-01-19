Advertisement
trendingNow13079026
Hindi Newsबॉलीवुड900 करोड़ी से भिड़ी 400 करोड़ की फिल्म, 10वें दिन ढेर होते ही फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- ‘दूसरों का मजाक उड़ाने…’

900 करोड़ी से भिड़ी 400 करोड़ की फिल्म, 10वें दिन ढेर होते ही फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- ‘दूसरों का मजाक उड़ाने…’

साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज हुई रणवीर सिंह की 900 करोड़ की कमाई करने वाली ‘धुरंधर’ को टक्कर देने के लिए प्रभास की ‘द राजा साब’ ने सिनेमाघरों में खूब धूम-धड़ाके से एंट्री मारी थी. लेकिन 400 करोड़ के बजट में तैयार की गई ये फिल्म ‘धुरंधर’ के एक हफ्ते की कमाई का सामना भी नहीं कर पाई. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

900 करोड़ी से भिड़ी 400 करोड़ की फिल्म, 10वें दिन ढेर होते ही फूटा डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- ‘दूसरों का मजाक उड़ाने…’

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ बीती साल 2025 के आखिरी माह में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से अभी तक ये फिल्म वर्ल्डवाइड अपना बज़ क्रिएट किए हुए हैं. वहीं ‘धुरंधर’ के तूफान को रोकने के लिए साउथ इंडस्ट्री के ‘बाहुबली’ स्टार प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ को 2026 की शुरुआत में रिलीज किया गया. मगर ये फिल्म मेकर्स और फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और 10 दिन में ही ढेर हो गई. 400 करोड़ के महंगे बजट में तैयार की गई ‘द राजा साहब’ से बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी. लेकिन 10वें दिन तक आते आते ये फिल्म कमाई के मामले में बुरी तरह फेल हो गई. 

प्रभास की ‘द राजा साब’ लुढ़की
‘बाहुबली’ स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ को 400 से 450 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है,  जिसने पहले दिन 50 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिससे मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं कि कम से कम ये बजट की कमाई को तो निकाल ही लेगी. लेकिन मेकर्स की उम्मीरों पर उस समय पानी फिर गया जब 10वां दिन आते आते फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 2.50 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया. वहीं भारत में अब तक फिल्म का कलेक्शन 139.25 करोड़ हो गया. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 196.65 करोड़ ही कर पाई है.

रिलीज से पहले डायरेक्टर ने ली थी गारंटी
हिट फिल्में देने के लिए जाने वाले प्रभास की ‘द राजा साब’ के रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने प्री- रिलीज इवेंट के दौरान फैंस से ये वादा किया था कि, ‘बाहुबली’ स्टार के फैंस और फैमिली अगर आप 1% भी फिल्म से निराश होंगे, तो आप मेरे घर में आकर सवाल कर सकते हैं. विला नंबर 17 कोला लग्जरिया, कोंडापुर! वहीं डायरेक्टर की इस बात को सुनकर स्टेज पर मौजूद प्रभास हंसते हुए नजर आए थे. वहीं अब जब ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो मारुति ऑनलाइन ट्रोलिंग पर रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी में खुद मुश्किलों से घिरे होते हैं. ये कोई धमकी नहीं, बल्कि जिंदगी का सच है. उनका ये बयान अब इंटरनेट पर एक मीम बनता हुआ नजर आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

The Raja Saab Box Office Collection 10 DayPrabhasRanveer SinghDhurandhar

Trending news

मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया
Kathua
जम्मू: रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ तो कैसे होगी सुरक्षा? सेना और सुरक्षाबलों ने बताया