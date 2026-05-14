'अयोध्या ने मुझे चुना', 'रामायण' रिलीज से पहले रणबीर कपूर ने रामनगरी में खरीदी जमीन; 'द सरयू' प्रोजेक्ट में किया इन्वेस्ट

रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम का किरदार निभा रहे हैं. अब खबर है कि उन्होंने अयोध्या में करोड़ों की जमीन खरीदी हैं. जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं.
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रणबीर कपूर अब फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं. फिल्म में रणबीर, भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं. अब इस फिल्म की रिलीज के बीच एक्टर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफी चर्चा में है. रणबीर ने अयोध्या में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के एक प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'द सरयू' में जमीन खरीदी है. इस डील की कीमत लगभग ₹3.31 करोड़ है.
रणबीर कपूर ने कहा, 'मेरा मानना है कि अयोध्या ने मुझे चुना है और मैंने बस इसका जवाब दिया है. अयोध्या हमारे इतिहास में गहराई से बसा हुआ है और हमारी सांस्कृतिक ताने-बाने का एक अहम हिस्सा है. सरयू नदी के किनारे की यह जमीन मेरे लिए एक जरिया बनी, जिससे मैं यह कह सकूं कि यह मेरे परिवार की विरासत का हिस्सा बने. HOABL ने अपने पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए इस सफर को बेहद आसान, पारदर्शी बना दिया.'
रणबीर की फिल्म रामायण की बात करें तो इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट करेंगे. फिल्म में रणबीर जहां राम का किरदार निभा रहे हैं. वहीं साई पल्लवी, सीता का. यश ने रावण का किरदार निभाया है तो रवि दुबे ने लक्ष्मण का और सनी देओल ने हनुमान का. इनके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल भी हैं.
फिल्म रामायण पहले से ही काफी चर्चा में बनी हुई है. इस बड़े बजट की फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे. वहीं अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और हर छोटी अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऐसे में अयोध्या में जमीन खरीदने की खबर ने फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.
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