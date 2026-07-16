ऑस्ट्रेलिया में 'रामायण' के 34 मिनट के फुटेज को मिला 'M' सर्टिफिकेट, क्या है इसका मतलब; 15 से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्देश

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रणबीर कपूर, सनी देओल, सई पल्लवी जैसे सितारों से सजी माइथोलॉजिकल फिल्म को अपना पहला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मिल गया है. इसी बीच ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म को पहला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मिल गया है.
ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन बोर्ड वेबसाइट के मुताबिक रणबीर कपूर की फिल्म का 34 मिनट का फुटेज सर्टिफाई किया गया है. ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन बोर्ड की लिस्टिंग के अनुसार, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म के फुटेज को "मामूली हिंसा" के लिए 'M' (मैच्योर) क्लासिफिकेशन दिया गया है.
बता दें कि भारत के सेंसर बोर्ड ने फिल्म 'रामायण' ग्रीन सिग्नल मिल गया है. वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म के 34 मिनट के फुटेज को देखकर उसे सर्टिफिकेट दे दिया है. ऑस्ट्रेलिया के फिल्म बोर्ड ने रामायण के 34 मिनट के फुटेज को 'M' (Mature) रेटिंग दी है, क्योंकि इसमें हिंसा दिखाई गई है.
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइन ने रामायण को 'एम' की रेटिंग दी है. मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चें वहां ये फिल्म नहीं देख सकेंगे. बोर्ड का ये भी मानना है कि फिल्म के ऐसे कुछ एक्शन सीन हैं, जिन्हें मैच्योर नजरिए की जरूरत है.
रामायण के मेकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के सर्टिफिकेशन बोर्ड को जो 34 मिनट का फुटेज भेजा गया है, वह ट्रेलर नहीं है. न ही पूरी फिल्म है. यह तो फिल्म का एक खास प्रेजेंटेशन या एक्सटेंडेड फुटेज है. फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर 34 मिनट की क्लिप में क्या दिखाया गया है.
'रामायण' का भारत में भी सर्टिफिकेशन हो चुका है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को 'U' यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिया है. रणबीर कपूर-सई पल्लवी की फिल्म के दो ट्रेलर होंगे. इसके लिए मेकर्स एक ग्रैंड इवेंट भी आयोजित करेंगे. जहां रणबीर कपूर से लेकर तमाम बड़े सितारे शामिल हो सकते हैं. स्टारकास्ट की बात करें तो रामायण में रणबीर कपूर प्रभु राम के रूप में तो सई पल्लवी सीता के रूप में दिखेंगे. पहला मौका होगा जब दोनों आमने-सामने काम कर रहे हैं. इसके अलावा यश, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय से लेकर रवि दुबे जैसे सितारे भी हैं.