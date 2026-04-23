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रणबीर कपूर की रामायण के पहले सीन से उठा पर्दा, राम से पहले रावण की किससे हुई थी लड़ाई? ये कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी!

Ramayana Opening Scene: नामित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण'का ओपनिंग सीन दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है. माना जा रहा है कि फिल्म सिर्फ राम की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि इसकी शुरुआत रावण के उदय से होगी. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:28 PM IST
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रणबीर कपूर की रामायण के पहले सीन से उठा पर्दा, राम से पहले रावण की किससे हुई थी लड़ाई? ये कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी!

नामित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है. इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी एक खास बात सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, अक्सर रामायण में राम और रावण के युद्ध को ही दिखाया जाता है. लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है. खबरों के मुताबिक, फिल्म की शुरुआत रावण और उसके सौतेले भाई कुबेर के बीच हुई टक्कर से होगी, जो कैलाश पर्वत के पास दिखाई जाएगी.

रामायण के पहले सीन से उठा पर्दा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है. इसे प्राइम फोकस स्टूडियोज, DNEG और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर बना रहे हैं. फिल्म का शुरुआती सीन सिर्फ देखने में भव्य नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ी हैं. इस तरह फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को एक अलग अनुभव देने की कोशिश करेगी.

फिल्म की कहानी के मुताबिक, रामायण की मुख्य घटनाओं से पहले रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया था, जो पहले कुबेर का राज्य था. कुबेर उसके सौतेले भाई थे. लेकिन रावण यहीं नहीं रुका. उसने अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए कुबेर का पीछा किया और अलकापुरी तक पहुंच गया, जो कैलाश पर्वत के पास मानी जाती है. वहां दोनों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ, जिसे फिल्म में खास तरीके से दिखाया जाएगा.

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 राम से पहले रावण की किससे हुई थी लड़ाई

यह घटना रामायण में ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन कहानी के लिहाज से काफी अहम मानी जाती है. फिल्म में इस हिस्से को दिखाकर मेकर्स कहानी को थोड़ा अलग और नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें एक तरफ भव्य दृश्य होंगे, तो दूसरी तरफ भावनाओं और संघर्ष को भी अच्छे से दिखाया जाएगा, जिससे दर्शक कहानी से जुड़ सकें.

फिल्म की शुरुआत इस तरह करने से रावण के किरदार को भी अलग तरीके से दिखाया जा सकता है. उसे सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि एक महत्वाकांक्षी और ताकतवर शख्स के रूप में पेश किया जाएगा. इससे कहानी में गहराई आएगी और दर्शकों को उसका एक नया पहलू देखने को मिलेगा. कैलाश पर्वत की पृष्ठभूमि में यह सीन और भी खास बन सकता है.

'रामायण' को दो भागों में रिलीज किय जाएगा. पहला पार्ट दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट 2027 में आने की उम्मीद है. फिल्म को IMAX में दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. नए तकनीकी इस्तेमाल और अलग अंदाज में कहानी दिखाने के चलते यह फिल्म दर्शकों के लिए खास साबित हो सकती है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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