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रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?

Ramayana Trailer Hanuman Missing: रणबीर कपूर और यश की फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर ने हर तरफ तहलका मचा दिया है. लेकिन फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’ के रोल में सनी देओल कहीं नजर नहीं आए. आखिर मेकर्स ने क्यों छुपाया उनका लुक, क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:25 AM IST
रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?
Image Credit: Ramayana Trailer Hanuman Missing

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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