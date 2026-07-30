/रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?

अब हर किसी की नजरें इस फिल्म के ट्रेलर 2 और रिलीज पर टिकी है. ट्रेलर में 'हनुमान' के किरदार को छुपाकर रखना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है. लोग अंदाजा लगा रहे है कि शायाद इस फिल्म को एक और ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है, जिसमें सनी देओल की झलक देखने को मिलेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी झलक सिधा फिल्म में देखने को मिलेगी. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में मेकर्स सनी देओल के इस लुक से पर्दा उठाएंगे. अगर ऐसा होता है तो प्रमोशन को एक अलग ही रफ्तार मिलेगी. अब देखना ये है कि ये पहला लुक कब सामने आता है और फैंस को कितना पसंद आता है.