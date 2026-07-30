/रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?

Ramayana Trailer Hanuman Missing: रणबीर कपूर, यश और नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इस फिल्म की पहली झलक देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण समेत कई किरदारों की बेहद शानदार झलक देखने को मिल रही है. हालांकि, जिस एक किरदार का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वे कहीं भी दिखाई नहीं दिया. हम बात कर रहे हैं ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’ का रोल निभा रहे सनी देओल की.
जब ट्रेलर खत्म हुआ तो लोग स्क्रीन पर सिर्फ सनी देओल को ही ढूंढते रह गए. मेकर्स के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं. जब से इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था, फैंस उन्हें इस ऐतिहासिक किरदार में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे. उनकी बुलंद आवाज और एक्शन इमेज को देखकर सबको लग रहा था कि वे इस रोल को अमर बना देंगे. हालांकि, मेकर्स की इस स्ट्रेटजी ने लोगों की बेताबी को और ज्यादा बढ़ा दिया है. हर कोई यही कह रहा है कि ‘ये सिर्फ एक्साइटमेंट बढ़ाने का तरीका है’.
अब हर किसी को बस उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब लोग सिनेमाघरों में उनका जादू देखेंगे. हालांकि, ट्रेलर में सनी देओल का रोल गायब देखकर कई फैंस थोड़ा निराश जरूर हुए, लेकिन फिल्म की समझ रखने वाले लोगों का सोचना थोड़ा अलग है. उनके मुताबिक, ये मेकर्स की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है. हमारे सिनेमा जगत में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसी चालें अक्सर चली जाती हैं. जब किसी लीड और सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाले किरदार को शुरुआत में ट्रेलर से छुपाकर रखा जाता है, ताकि सही मौका आते ही दर्शकों को बड़ा सरप्राइज दे सकें.
इस रणनीति से लोगों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है. ‘रामायण’ के मेकर्स भी शायद इसी मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर हनुमान के किरदार में सनी देओल का पहला लुक अलग से सामने लाया जाता है, तो उससे मार्केट और सोशल माीडिया पर अलग से बज देखने को मिलेगा. ये तरीका फिल्म को रिलीज से पहले दोबारा बहुत बड़ी सुर्खियों में ला सकता है. प्रमोशन और पब्लिसिटी के नजरिए से देखें तो ये कदम फिल्म के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है. इससे लोगों का ध्यान लंबे समय तक फिल्म पर बना रहेगा.
‘रामायण’ की कहानी में हनुमान जी का किरदार सबसे अहम माना जाता है. इसलिए मेकर्स चाहते हैं कि थिएटर में इस रोल का असर दर्शकों पर गहरा पड़े. उम्मीद है कि मेकर्स ने कुछ बड़े सरप्राइज को सीधे रिलीज के लिए बचाकर रखा है. खासकर सनी देओल जैसे बड़े सितारे की एंट्री को लेकर मेकर्स एक अलग लेवल का कैंपेन चला सकते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इस छिपे हुए लुक पर अपनी राय दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ट्रेलर शानदार है, लेकिन हनुमान जी की झलक न मिलने से थोड़ी कमी लग रही है. वहीं, कुछ फैंस का मानना है कि एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ये बड़ा धमाका बचाकर रखा है.
अब हर किसी की नजरें इस फिल्म के ट्रेलर 2 और रिलीज पर टिकी है. ट्रेलर में 'हनुमान' के किरदार को छुपाकर रखना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है. लोग अंदाजा लगा रहे है कि शायाद इस फिल्म को एक और ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है, जिसमें सनी देओल की झलक देखने को मिलेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी झलक सिधा फिल्म में देखने को मिलेगी. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में मेकर्स सनी देओल के इस लुक से पर्दा उठाएंगे. अगर ऐसा होता है तो प्रमोशन को एक अलग ही रफ्तार मिलेगी. अब देखना ये है कि ये पहला लुक कब सामने आता है और फैंस को कितना पसंद आता है.